Animovaná příšerka učí děti v Nigérii, co je to koronavirus

LAGOS Jak nejlépe vysvětlíte koronavirus dětem? S pomocí animovaného filmu! A přesně to udělal nigerijský filmař Niyi Akinmolayan, který vytvořil 90vteřinovou animaci, jež dětem pomáhá pochopit, proč musí zůstávat doma, aby pomohly zastavit šíření koronaviru. Jeho verze vznikla v angličtině a třech nigerijských jazycích. Dal ji zdarma na internet, a nyní už byl jeho krátký film nadabován do řady dalších jazyků po celém světě, uvedl zpravodajský server CNN.

Animovaný příběh vypráví o Habíbovi a jeho starší sestře Funke. Habíb se doma nudí a snaží se vyklouznout ven, aby si mohl zahrát fotbal. Sestra ho varuje před nebezpečným koronavirem. „Můžeš se nakazit smrtícím koronavirem. A víš, co se pak stane? Přineseš ho domů a všechny nakazíš. Mamka bude nemocná a nebude nám vařit rýži jollof. Táta bude nemocný a nebude s námi chodit do kina,“ říká ve filmu Funke.



Habíb ale trvá na tom, že půjde ven, kde se setká s koronavirovou příšerou. Díky tomu si uvědomí, jak důležité je, aby zůstal doma. Film také vysvětluje, proč si musí důkladně mýt ruce.

Některé nigerijské státy včetně ekonomického centra Lagosu a hlavního města Abuji vyhlásily od 30. března karanténní opatření. Akinmolayana, který režíroval filmy jako Mazaní pozůstalí či Svatební hostina 2: Destinace Dubaj, k vytvoření animovaného filmu o koronaviru inspiroval jeho pětiletý syn, kterému se snažil vysvětlit, proč nesmí chodit ven.

„Chcete dítěti říct, že nemůže chodit ven, ale musíte mu vysvětlit, proč musí zůstat doma. A taky mu musíte vysvětlit, proč si musí pořád mýt ruce mýdlem a vodou... bylo to opravdu těžké, dokud mě nenapadla ta koronavirová příšera,“ řekl CNN. „Vysvětlil jsem mu, že by ta příšera vzala pryč mamku a taťku, takže by neměl žádnou zmrzlinu a žádné výborné jídlo. A pak mi došlo, že stejný problém teď možná řeší spousta dalších rodičů.“

Krátký film Akinmolayan vytvořil s pomocí své produkční společnosti Anthill Studios v Lagosu. Jeho tým na něm pracoval z domova a pro animaci se rozhodli proto, aby mohli dodržet pravidla společenského odstupu. „Došel jsem k závěru, že jedním z nejlepších způsobů, jak vysvětlit koronavirus, je s pomocí animace, aby se kvůli natáčení nemuseli nikde scházet lidé,“ řekl.

Film už byl nyní nadabován do francouzštiny, svahilštiny a portugalštiny, a začaly ho vysílat některé televizní stanice. „Dal jsem ho zdarma na internet včetně soundtracku, aby byl k dispozici veřejnosti,“ řekl Akinmolayan. „Napsal jsem, že kdokoli ho může předabovat nebo k němu přidat titulky. V Pobřeží slonoviny vytvořili francouzskou verzi, ve východní Africe svahilskou, narazil jsem na brazilskou v portugalštině. Vím, že se můj film vysílal v turecké televizi a taky v Číně.“

Krom koronavirové příšery vytvořil Akinmolayan se svým týmem také animaci pro dospělé, která odpovídá na nejčastější otázky kolem koronaviru. „Kolovala tu spousta dezinformací, spousta falešných zpráv. Uvědomil jsem si, že je to proto, že lidé nechápou, co je ten virus zač. A opět jsem se uchýlil ke grafickému a animovanému vyjádření,“ dodal.

Nigerijský filmový průmysl, pro který se podle vzoru Hollywoodu a Bollywoodu vžilo označení „Nollywood“, ročně produkuje značný počet hraných filmů - ale animovaných tolik ne. Akinmolayan už má na kontě například animovaný film Malika, k němuž ho inspirovala nigerijská vládkyně ze 16. století, královna Amina.