Ind, který šije batohy pro Čechy: Koronavirus nás zasáhl, ale lidé si pomáhají

Kožené batohy, peněženky, ale i tašky. To vše vyrábí Ind Dinesh Kumar Panwar, kterému všichni říkají Dennis, se svou rodinou pro Čechy. „Koronavirus zasáhl Indii stejně jako další země velmi silně. Nicméně předseda vlády učinil velmi dobrá rozhodnutí o uzamčení celé Indie. Doufáme, že se situace dostane brzy do normálu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak to ve vašem okolí teď vypadá, jaká jsou v Indii opatření a dodržují je místní obyvatelé?

Město Jaisalmer, ve kterém s rodinou žiji, je v relativním bezpečí, zatím neeviduje žádný pozitivní případ nemoci covid-19. Nicméně i my musíme dodržovat opatření vydaná vládou. Zůstáváme doma od 22. března minimálně do 3. května. Většina lidí to dodržuje. Těm, kdo nařízení poruší, hrozí násilné zacházení ze strany policie. Můžeme opustit domovy jedině kvůli nákupu potravin a nezbytného zboží, kterým jsme však dobře zásobeni. Navíc ho vláda poskytuje zadarmo obyvatelům v nouzi. V tomto nelehkém období si lidé u nás navzájem hodně pomáhají, připravují jídla pro chudé obyvatele a také pro lidi, kteří jsou mimo domov a nemohou si uvařit sami. To samé dělá i indická vláda.

Lidovky.cz: Jak se k aktuální situaci ohrožení koronavirem Indové staví? Jakou náladu kolem sebe pociťujete?

Koronavirus zasáhl Indii stejně jako další země velmi silně. Nicméně předseda vlády učinil velmi dobrá rozhodnutí o uzamčení celé Indie. Doufáme, že se situace dostane brzy do normálu. Nyní je ještě relativně mírné počasí, je tu okolo 40 stupňů, ale v květnu dosahují průměrné teploty 46 stupňů s tím, že maxima mohou být kolem 52 stupňů. Vysoké teploty by nám mohly pomoci v boji s covid-19. Obecně lidé nepanikaří a nebojí se, vláda odvádí dobrou práci. Ale určitě je pravda, že někteří Indové s opatřeními nesouhlasí. Jsou to ale většinou lidé, kteří vládu kritizují vždy a vlastně nemají ani nic jiného na práci. V Indii je momentálně kolem 18 000 nakažených lidí, na druhou stranu jsme s 1,3 bilionů obyvatel druhou největší populací na světě. Zotavilo se přibližně už 3 300 lidí.

Lidovky.cz: Jak celou situaci prožíváte vy a vaše rodina?

Zůstáváme doma a jsme vděční za čas, který můžeme stoprocentně věnovat svým blízkým.

Lidovky.cz: Živíte se ruční výrobou kožených batohů, kabelek a dalších doplňků stejně jako vaši předci. Kam až sahá historie vaší firmy? Zapojují se do výroby už i vaše děti nebo další členové rodiny?

S kůží a kožedělným byznysem jsme spojeni už hodně dlouho. Nevím přesně, kdy tradice vznikla, protože můj dědeček dělal totéž a také se učil od svých předků. Můj děda a jeho rodina ale nevyráběli batohy, tašky a peněženky, protože po nich tehdy vůbec nebyla poptávka, navíc na globálních trzích ani neexistovaly. Vyráběli boty, koňská a velbloudí sedla a další užitečné předměty té doby. Rodinná tradice je ale dlouhá a i my předáváme své know how v rodině dál a věříme, že bude pokračovat.

Lidovky.cz: Velkou část vaší produkce odebírá česká firma Bagind, jak došlo k navázání této spolupráce?

Nyní vyrábíme především pro českou firmu Bagind, zakázky pro ně tvoří 90 % naší produkce. Spolupráce začínala velmi pozvolně, z počátku se jednalo o pár objednávek. Ale postupem času počet objednávek rostl a je tomu tak dodnes.

Řeknu vám příběh cestovatele Lukáše Matějčka, který navštívil naše město Jaisalmer a náš obchod v roce 2015. Koupil si několik batohů pro sebe i pro svou rodinu. Po dvou letech jsem od něj obdržel e-mail s otázkami na batohy a také s vlastním medailonkem, aby se nám připomněl. Přirozeně si nepamatujeme každého zákazníka. Ale nakonec jsme si na Lukáše vzpomněli. Lukáš s našimi batohy v Česku opravdu zapůsobil a chtěl je začít představovat dalším lidem. Objednal si několik různých batohů jako vzorek a sklidil od Čechů pozitivní ohlasy. S rostoucím počtem objednávek Lukáš založil značku Bagind. Během naší spolupráce se velmi prohloubil i náš osobní vztah. Během celé doby jsme zrealizovali celou řadu nápadů a nových designů. Minulý rok nás Lukáš opět navštívil a společně jsme diskutovali nad novými výrobky a budoucími příležitostmi.

Lidovky.cz: Jak probíhá celý proces výroby? Úplně od počátku až po finální výrobek v rukou koncového zákazníka.

Používáme kozí kůži, která se musí před použitím dobře zpracovat. Zpracování je kompletně přírodní proces, který vyžaduje spoustu času. Kůži je třeba máchat ve slané vodě s některými dalšími ingrediencemi po dobu 30 až 35 dní. Poté kůži olejujeme a napínáme. Když dostaneme objednávku od Bagindu, vybereme kůži v nejlepší kondici, tu umyjeme vodou a necháme sušit celý den. Pak usušenou kůži necháváme dva dny na slunci pro přirozenou tmavou barvu. Následuje natahovací proces a měření. Pak se kůže, podšívka i tkanina nastřihají, odpovídajícím způsobem oříznou a začne se šít. Poté přijde na řadu rostlinný olej pro měkkost a krásnou barvu. Posledním krokem je důsledná kontrola a odeslání do České republiky zákazníkům, kteří milují kožené batohy a doplňky.

Lidovky.cz: Nejnovější kolekce, kterou Bagind uvedl na trh, je růžová kolekce Flamingo inspirovaná indickým svátkem Hólí. Jak tento svátek v Indii probíhá a jakou má spojitost s novou kolekcí?

Indie je země festivalů a Hólí je jedním z nich. Tento festival je známý jako festival barev, protože při oslavách jsou barvy všude, především růžová doprovázená žlutou, zelenou, oranžovou, červenou, modrou a dalšími barvami. V indickém státu Radžastán je hlavní město Džajpur, které je známé také jako růžové město, protože všechny budovy a domy jsou tam natřené na růžovo. I to bylo inspirací pro naši kolekci Flamingo. Hólí je jedním z našich největších festivalů a probíhá v březnu před příchodem léta. Nemá žádné pevné datum, záleží na indické astrologii. Trvá dva dny, kdy si lidé nanášejí na obličej, tělo i oblečení plno barev.

Lidovky.cz: Chystáte se někdy přicestovat do České republiky? Co všechno byste tu rád navštívil?

Moc rád bych Českou republiku navštívil, vlastně už jsem měl cestu i naplánovanou, ale bohužel to nakonec neklaplo. Určitě se mi to ale jednou podaří a s celým týmem Bagindu se poznám osobně. Zatím nemám vůbec žádné plány, co bych chtěl navštívit, ale věřím, že Lukáš bude dobrým průvodcem.

Lidovky.cz: Co uděláte jako první věc, až se uvolní opatření a budete se moct vrátit k běžným aktivitám?

Nejprve ze všeho půjdu se svými dětmi a manželkou na procházku po městě. Poté začnu hned pracovat, zabalíme vše, co už máme přípravné a pokusíme se to co nejrychleji odeslat do České republiky. Nebude lehké oživit ekonomiku země a vrátit se do starých kolejí, ale pevně doufáme, že bude lépe.