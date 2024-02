Část rodičů s fakultou nemluví, říká předseda akademického senátu. Škola po hrůzné střelbě chystá varovné SMS

V budově je nově ostraha a škola zvažuje další bezpečnostní prvky, říká mimo jiné v rozhovoru. Fakulta v pondělí zahájila pravidelnou výuku letního semestru.

Lidovky.cz: Co je jinak oproti stavu před 21. prosincem 2023, tedy mimořádně černým dnem v historii fakulty?

Nejprve bych asi zmínil to, že se výuka nijak nezměnila. Pro ty z nás, kdo učíme v hlavní budově, je důležité, že se už podařilo vše opravit (při policejním zásahu proti pachateli došlo k masivnímu poškození interiéru budovy; z toho důvodu zůstává nadále zavřené čtvrté patro – pozn. red.).

Neplatí to ale ještě pro kolegy z prostor ve čtvrtém patře, pro které vedení fakulty zajistilo náhradní prostory, a to i ve spolupráci s Akademií věd a odboráři. Dle mého je moc dobře, že i katedry, které sídlily ve čtvrtém patře, mohly začít učit prezenčně.

Letní semestr by měl jít podle plánu. Výuka začala tak, jak bylo stanoveno v harmonogramu akademického roku, a potrvá do poloviny května, kdy začne zkouškové období.

Co ale bylo jinak, byl průběh zkouškového období v zimním semestru. Nabídli jsme studentům možnost odkladu termínů zkoušek do dalšího semestru, prodloužili jsme dobu studia o šest měsíců. Ale studenty jsme požádali, aby zkoušky neodkládali. Většina z nich nás vyslyšela. Úspěšnost, alespoň co se naší katedry týče, byla stejná jako obvykle.

Lidovky.cz: Jaká opatření v souvislosti s tragickou střelbou v budově fakulta zavedla?