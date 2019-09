Opozice kritizovala daňový balíček. Klaus: Uplácení voličských skupin narazí na zpomalení ekonomiky

Praha S kritikou ze strany opozice se ve středu opět setkal vládní daňový balíček, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Sněmovna ho projednává ve druhém čtení, kdy poslanci mohou přednášet pozměňovací návrhy.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zopakovala stanovisko vlády, že hlavním motivem balíčku je ochrana občanů před dopady závislostí na návykových látkách. Opozice vládu vinila, že jí jde jen o větší výběr peněz do rozpočtu.

Druhé čtení balíčku ve středu dopoledne Sněmovna nedokončila a zatím není jasné, kdy se k němu vrátí. Předseda klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek neúspěšně prosazoval, aby debata pokračovala odpoledne. Faltýnek řekl ČTK, že z jeho strany bude snaha zařadit projednání balíčku ještě do konce týdne. „My máme ambici vládní balíček stihnout. Je důležitý i pro sestavení rozpočtu. I za cenu toho, že bychom iniciovali mimořádné schůze,“ řekla novinářům ministryně Schillerová.

Schůze Sněmovny potrvá do pátku. Pokud by do té doby poslanci druhé čtení neukončili, pokračovalo by až na říjnové schůzi. Balíček má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Do té doby ho musí po Sněmovně projednat ještě Senát a podepsat prezident.

Ministryně Schillerová mimo jiné rozptylovala obavy z toho, že by zvýšení spotřebních daní u tabákových výrobků a lihu podpořilo růst černého trhu. Poukazovala například na to, že Česko patří k zemím s nízkým podílem černého trhu s cigaretami a alkoholem. Uvedla také, že od roku 2010 vzrostla průměrná mzda o 44,2 procenta, ale v tom roce se také naposledy zvyšovala spotřební daň z lihu. U tabáku se sice daň zvyšovala, ale její růst podle Schillerové neodpovídal růstu příjmů spotřebitelů.

Nové zdanění pojišťoven

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek chce balíček zamítnout. Vytýkal mu především, že motivem vlády je snaha získat víc peněz do státního rozpočtu, a nikoli vládou deklarovaný boj se závislostmi. Za nejnebezpečnější a nejškodlivější část balíčku označil nové zdanění rezerv pojišťoven.

Rezervy by měly být daňové uznatelné jen do výše stanovené směrnicí Solvency II. Kalousek tvrdí, že to oslabí finanční sektor a bude to motivovat zahraniční vlastníky pojišťoven v ČR k odlivu dividend do zahraničí. Česká asociace pojišťoven již dříve vyzvala poslance, aby návrh odmítli.

Schillerová zastává názor, že nová metoda je objektivnější a znemožňuje snižování daní pomocí tvorby rezerv. Pojišťovnictví je podle ní jediným segmentem, který má takovou výjimku. Odmítla, že by šlo o sektorovou daň.

Poslanec SPD Jan Hrnčíř řekl, že jeho hnutí nemůže balíček podpořit, protože i přes slib vlády, že nebude zvyšovat daně, tento návrh výrazně zdražuje občanům život. Jan Bartošek (KDU-ČSL) obvinil vládu, že návrh připravila šlendriánsky a neposkytla k němu odborná stanoviska. Václav Klaus (Trikolora) varoval vládu, že její snaha uplácet voličské skupiny narazí na přicházející zpomalení ekonomiky. Vláda podle něj víc peněz stejně nevybere.

Poslanci vznesli k balíčku na šest desítek pozměňovacích návrhů. Chtějí například zrušit zvýšení poplatku za vklad do katastru na dvojnásobek, zrušit superhrubou mzdu nebo zvýšit daňové úlevy. Rozpočtový výbor doporučil z balíčku vyřadit zdanění plynu v domovních kotelnách a upravit zdanění hazardu a výher.