Opozice nařkla Maláčovou z obstrukcí. Plivete rodičům do tváří, nařkl ji Výborný

PRAHA Sněmovna v pátek nestihla rozhodnout o zvýšení rodičovského příspěvku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozice v čele s ODS hodinu komentovala navrhované poslanecké úpravy vládní novely. Opozice ji v následující vyostřené debatě nařkla ze skandální obstrukce.

Mimořádnou schůzi k rodičovské dolní komora přerušila na návrh šéfa sociálnědemokratických poslanců Jana Chvojky do doby, co skončí jiná mimořádná schůze, kterou nechali svolat vládní poslanci ANO a ČSSD a také KSČM ke zvýšení některých daní a následně i rodičovského příspěvku. Nyní pokračuje už třetí dějství této schůze, koalice v souvislosti s tím viní z obstrukcí naopak opozici.



Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová neuspěla s požadavkem, aby schůze k rodičovské pokračovala ještě dnes, a to od 12:00.

Maláčová se ve svém vystoupení mimo jiné opřela do ODS v souvislosti s její snahou rozšířit okruh rodin, které by měly mít na zvýšený rodičovský příspěvek nárok. „V pravicových stranách se náhle probudilo sociální cítění, kterému nevěřím,“ uvedla. Poukázala také na to, že takový návrh prosazovala, ale „ze všech stran poslouchala, jak rozhazuje“. Výslednou předlohu označila za koaliční kompromis, byť nedokonalý.

Ministryně svým dlouhým projevem, v němž rozebírala podrobně i další poslanecké úpravy, rozhořčila opozici. „Skandálním vystoupením jste zabránila schválení rodičovské,“ uvedl Jan Bauer (ODS). Předseda KDU-ČSL Marek Výborný mluvil o „plivnutí do tváře rodičům“, když Maláčová podle něho zablokovala projednání předlohy. Předseda SPD Tomio Okamura ministryni nařkl z toho, že schválně mluvila tak dlouho, aby Sněmovna nemohla hlasovat.

Maláčová označila svou kritiku za vrchol pokrytectví, o žádné blokování diskuse podle ní nešlo. Okamuru nařkla z toho, že jen řeční od pultíku, ale pro rodiny s dětmi nic konkrétního neudělal. Zdůraznila, že Sněmovna zvýšení rodičovské brzy schválí a od ledna vzroste.