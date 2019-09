Hlavním zájmem státu je, aby se rodilo více dětí. I kvůli důchodovému systému, říká ministryně Maláčová

PRAHA Drahé bydlení, propad v příjmech a nedostatek předškolních zařízení jsou podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) hlavní překážky, které Čechy odrazují od založení rodiny. „Do chystaných změn chci zabudovat, aby si lidé nemuseli na dítě šetřit. Je to zájem státu, aby se rodilo více dětí,“ říká.

LN: V konstrukci rodičovského příspěvku se mají odehrát docela radikální změny v docela krátké době – do tří let – kvůli implementaci evropské směrnice. Základ má být v tom, aby se odvozoval od příjmu stejně jako mateřská?

Směrnice nám to neukládá jako jediné řešení, ale musíme si ujasnit, co od té dávky očekáváme. Začnu od nynější debaty kolem rodičovské, která s implementací nesouvisí. My jsme chtěli rychle navýšit rodičovskou, protože je tu obrovský propad životní úrovně mladých lidí, kteří se rozhodnou založit rodinu. V podstatě si v České republice musíme na rodinu našetřit. Druhý problém je, že za 12 let se tu rodičovská nenavyšovala. Takže rychle navýšit, abychom těm rodinám pomohli.