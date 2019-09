Radikální změna v rodičovské. Bude se odvíjet od výše příjmu, plánuje Maláčová

PRAHA Když se pár rozhodne založit rodinu, musí počítat s tím, že načas se stane živitelem jen jeden z nich, zpravidla otec. Rodiny jsou pak opatrné na každou korunu, jak ukazuje i vzrušená debata okolo zvýšení rodičovské z 220 tisíc korun na dítě na 300 tisíc. Ti, komu spadá porod před leden 2020, se cítí finančně bití. A chystá se radikálnější změna.

Nedávno schválená evropská směrnice žádá, aby si členské země ujasnily, jak podporu pro rodiče chápou – jde o dávku na dítě, či náhradu příjmu? V České republice je to nyní obojí. Mateřská, která se odvíjí od výdělků rodičky a na niž má nárok jen žena, která si platila nemocenské pojistné. Na to navazuje rodičovská, pro všechny stejná částka. Takže to první je náhrada příjmu, to druhé příspěvek na dítě. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) chystá na vládu varianty, ale sama má jasno, co bude prosazovat.