Chtěl na mateřskou, ale nebyl matka. Firma otcům rozdá pět milionů dolarů.

NEW YORK Američan Derek Rotondo zažádal o rodičovskou dovolenou svého zaměstnavatele JPMorgan. Jenže narazil. Peníze byly sice určeny pro toho z rodičů, který se o dítě hlavně stará a teoreticky na ně měl mít právo, zároveň ale vnitřní předpis předpokládal, že se o dítě stará hlavně matka, která dítě porodila. Což on zjevně nebyl. Proto místo 16 týdnů, které by mohl čerpat jako matka, získal jen dva týdny volna.

“Nemůže se předpokládat, že jen kvůli tomu, že někdo porodí, bude dělat všechnu práci, a otcové mají být zticha a vrátit se do práce,” cituje agentura Bloomberg Rotonda.



Před dvěma lety proto Rotondo podal přes Americkou unii pro občanské svobody stížnost a JPMorgan nyní chybu uznal. Firma se zavázala, že zajistí, aby už k žádné diskriminaci nedocházelo a zároveň vytvořil fond s pěti miliony dolarů, ze kterého by se měla vyplácet kompenzace pro zhruba pěti tisíc otců, kteří v poslední době o rodičovský příspěvek zkusili zažádat. Z dostupných informací není jasné, jak se peníze budou dělit.

Podle Rotondových právníků jde hlavně o silný signál dalším velkým firmám, aby své vnitřní předpisy upravily. Řada z nich se sice tváří, že nerozlišuje své zaměstnance podle pohlaví, ale realita je nakonec jiná. Spor s JPMorgan, je navíc podle agentury Bloomberg největší, který byl zaznamenán.

V USA není rodičovská dovolená jako například v Česku. Jde o jedinou vyspělou zemi, kde žádná taková garance není. Zhruba tříměsíční mateřskou nabízí jen několik států unie, navíc se tato povinnost týká jen větších zaměstnavatelů. Rodiče mají v mnoha případech jen možnost žádat několik týdnů v roce o neplacené volno kvůli péči o děti. Matky se ale běžně vrací do práce již po dvou měsících od porodu. Zatímco v Česku se s dětmi zůstává doma až čtyři roky, v USA se vedou diskuze, zda matkám nebo otcům umožnit alespoň tři měsíce.

Podle průzkumu z loňského roku jen třetina amerických firem nabízí matkám po narození dítěte placené volno. Je to ale více než v roce 2016, kdy šlo jen o čtvrtinu firem. Podíl firem, které tuto dovolenou umožňují i můžům vzrostl také - z 21 na 29 procent.