Vyšší rodičovská na úkor dětí v nouzi? Hrozí, že peníze budou chybět obcím

PRAHA Z navýšení rodičovského příspěvku se stala hra na optimální rozkrájení koláče s názvem státní rozpočet. Aby však od prvního ledna 2020 rodiče dostali skutečně přidáno o včera vládou schválených 80 tisíc na 300 tisíc korun na dítě, bude logicky třeba někde škrtat. Kde se tedy peníze z rozpočtu resortu ministryně práce a sociálních věcí (MPSV) Jany Maláčové (ČSSD) vezmou?

Na stole při jednání vlády o státním rozpočtu jsou podle zdrojů LN návrhy z ministerstva financí, které by znamenaly škrty v rozpočtu MPSV hned ve dvou oblastech týkajících se sociálních prací. Tou první je úmysl snížit o 250 milionů korun dotace na sociálně právní ochranu dětí. Do této sféry patří například péče o děti, jimž zemřeli rodiče nebo byly svěřeny do výchovy někomu jinému.



Týká se také mladistvých, kteří zanedbávají školní docházku, požívají alkohol či návykové látky, spáchali trestný čin nebo opakovaně utíkají od rodičů. Zároveň se jedná o děti, které jsou ohrožené násilím mezi rodiči nebo jsou opakovaně umísťovány do nápravných zařízení.



Existenci tohoto plánu potvrdila LN i sama ministryně Maláčová. Podle ní se zatím jedná o interní jednání vlády o rozpočtu. Sdělila je také zástupcům vedení pražských městských částí na jednání už v polovině května.



Horská dráha rodičovského příspěvku Zvýšení rodičovského příspěvku měla současná vláda ve svém programovém prohlášení, to počítalo se 40 tisíci navíc od pololetí, a dalších 40 tisíc do konce volebního období V listopadu 2018 ale vláda přišla s tím, že příspěvek o 80 tisíc navýší všem už od ledna 2020 V březnu letošního roku už tento scénář neplatil a záměr vládní koalice bylo poskytnout navýšení pouze rodičům dětí narozených v příštím roce Po masivní nevoli ze strany rodičů, kteří považovali březnový přístup za nespravedlivý, se však vláda vrátila k původnímu plánu, který si v pondělí na svém zasedání posvětila

„Jsou to požadavky ministerstva financí, proti kterým budeme bojovat. Jsou to však interní věci, u kterých mě mrzí, že unikly do médií,“ řekla LN ministryně s tím, že dotazy na ně by měly směřovat na ministerstvo financí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na dotazy LN v této věci nereagovala. Mluvčí resortu financí Jakub Vintrlík pouze uvedl, že „o konkrétní částce na tuto oblast se v této fázi přípravy státního rozpočtu na příští rok ještě nejednalo“.

Druhý záměr hovoří o škrtnutí celé jedné kapitoly dotací na výkon sociální práce s dospělými. Tu stejně jako péči o ohrožené děti suplují za stát obce s rozšířenou působností. Pod široce pojatý pojem sociální práce se v tomto případě vejde pomoc lidem, kteří se dlouhodobě nacházejí ve složité životní situace. Jsou to například osaměle žijící senioři, rodiny s dětmi, které mají problémy s bydlením, či dlouhodobě nemocní a jejich rodinní příslušníci, kteří o ně pečují. Peníze v této kapitole směřují hlavně na sociální pracovníky, na které se často zoufalí lidé mohou obrátit.

Žádný z těchto návrhů, které by na vládě mělo tlačit ministerstvo financí, však podle Maláčové není hotová věc a škrtům ve svém resortu by se ráda vyhnula. „Za své ministerstvo budu bojovat,“ dodala ministryně za ČSSD.

Plány na možné výrazné osekání peněz těm, kteří za fungování sociálních služeb zodpovídají, se logicky nelíbí právě městům a obcím. „Tyto informace se k nám ještě nedostaly. Pokud by to tak opravdu bylo, tak je to šílené. Pokud příští rok města a obce skutečně nedostanou žádný příspěvek na sociální práce, tak to může zcela paralyzovat rozpočty některých obcí,“ varovala v odpovědi na dotazy LN výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková, která prý doufá, že k popsanému scénáři nedojde.

Téma dotací na sociální práce se stalo předmětem vášnivých debat i na pražském magistrátu poté, co MPSV zveřejnilo výsledky patřičného dotačního řízení. Na sociální práce v něm metropole celkově žádala o necelých 91 milionů, dočkala se však jen sedmnácti. Kvůli této věci se má dnes sejít se zástupci ministerstva financí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).