Protest proti polovičatému zvýšení rodičovské. Naštvané matky přinesly Babišovi pleny

Praha S použitými plenami v pondělí vyrazily před Úřad vlády rozezlené matky. Chtěly tak vyjádřit nesouhlas s tím, že zvýšení rodičovské z 220 tisíc na 300 by se dotklo pouze dětí narozených po 1. lednu 2020.

„Pohár podle mě přetekl právě tím, že něco slíbili a nedali. Proto jsou petice, proto jsme uspořádali happening Hovno pro Babiše. Je to jasný signál, že je to špatně. Zavádět nesystémové řešení, kdy všichni dělají stejnou věc, ale rozdíl tam je jedna sekunda,“ řekla pro LN Michaela Vojtková, jedna z protestujících matek, které doručily na podatelnu vlády balíček dětských plen do rukou premiéra Andreje Babiše (ANO).

„Rodičovská je součástí rozpočtu. Vláda první verzi bude schvalovat do konce května, finální verzi pak do konce září. K rodičovské se určitě budeme vracet,“ uvedl následně premiér. Ten doplnil, že zlepšení situace rodin nespočívá jen ve zvýšení dávek. „Je to i o dětských skupinách, možnosti zaměstnávání, o ceně mateřské školy, hygienických předpisech,“ říká.

Premiér se včera sešel pouze se zástupci facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! Ta shrnula výsledek jednání jako úspěšný a myslí si, že zvýšení rodičovské na 300 tisíc se bude příští rok týkat všech rodičů, kteří dávku aktivně pobírají. „Minimálně tenhle náš cíl je už skoro splněn! Nicméně bude (pozn. red. premiér Babiš) pročítávat a zvažovat ještě i další varianty, tato se zatím zdá nejlepší,“ myslí si správce skupiny Martin Štros po setkání s premiérem.

Ne všichni však sdílejí jeho optimismus, že Babiš shodí ze stolu úspornou variantu návýšení rodičovské pouze pro děti narozené v příštím roce. „Moc mu nevěřím. Podle mne jen chtějí získat čas. Doufají, že do května zájem a naštvanost poleví,“ myslí si jedna ze členek skupiny. Téma slíbil předseda vlády otevřít podle Štrose na nejbližších jednání vládní koalice.

Původně se mělo zvyšovat postupně

Zvýšení rodičovské o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun Babišova vláda avizovala v programovém prohlášení. Loni koaliční strany debatovaly o tom, že kvůli vyšším výdajům přidání rozdělí. Chtěly dávku zvednout nejdřív o 40 000 korun od letošního pololetí a do konce volebního období pak o zbývajících 40 000. Loni v listopadu koalice ale oznámila, že rodičovskou zvýší všem od roku 2020 o 80 tisíc korun. Minulý týden se pak dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců.



Rodičovská se stala svárem nejen pro vládní koalici, která si přehazuje autorství návrhu jako horký brambor, ale i pro rodiče na sociálních sítích. Ty se rozdělily do dvou skupin.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) má v plánu vladě předložit příští týden tři varianty rodičovské. „My pracujeme se třemi různými verzemi. Stále to ještě propočítáváme, abychom našli možnost, která bude průchozí pro koaličního partnera a abychom pomohli co nejvíce rodinám,“ řekla Maláčová.

Sněmovna by měla projednávat i poslaneckou novelu, která zajistí, že každý svůj rodičovský příspěvek dočerpá bez ohledu na to, kdy se narodí další dítě. V součastnosti je praxe taková, že se po narození dalšího potomka čerpání zastaví a začíná od začátku u dalšího příspěvku. „Lidé tak nebudou trestáni za to, že si další dítě pořídí příliš brzy,“ souhlasí Štros.