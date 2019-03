Vyšší rodičovskou jen u novorozenců navrhl Hamáček, říká Babiš. Jinak bychom změnu nestihli, tvrdí šéf ČSSD

Praha Jak se zrodila dohoda o zvýšení rodičovského příspěvku jen pro nově narozené děti? Podle premiéra Andreje Babiše přišel s návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku jen pro nově narozené věci šéf ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček. Předsedy sociálních demokratů šlo však o nutný kompromis - hrozilo prý, že jinak se nestihne zahájit legislativní proces, nebo by došlo k odložení o rok.

Ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD) Jana Maláčová řeší zapeklitou situaci. Oproti předchozím slibům, že na vyšší rodičovský příspěvek dosáhnou všichni rodiče dětí do čtyř let, koaliční rada rozhodla jinak a omezila navýšení na rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2020. Maláčová kompromis na koaliční radě krátce nato na sociálních sítích prezentovala jako úspěch. V úterý, po záplavě ohlasů od rozhořčených rodičů, však otočila a uvedla, že se pokusí sehnat chybějících osm miliard na plné uskutečnění slibů.

Premiér Andrej Babiš v reakci pro středeční HN uvedl, že Maláčové nerozumí a že návrh na změnu pochází od místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD). „Její stranický kolega Hamáček sám na koaliční radě navrhl, aby se zvýšený rodičovský příspěvek vyplácel pouze odičům novorozenců. Dnes ale sociální demokracie svými prohlášeními popírá sama sebe,“ řekl deníku Babiš.

Pro server Blesk.cz zároveň naznačil, že šlo i ze strany ANO o politický kompromis. „Paní Schillerová říká, že by to dala jenom těm, kteří nečerpají těch 220 tisíc. A tím by se ušetřilo asi 2,6 miliardy,“ uvedl Babiš. „A včera (v pondělí) ve vyjednávání o rodičovském příspěvku a výživném, kde my jsme ustoupili, protože jsme nechtěli zálohované výživné, říkáme, že je výživné potřeba, aby stát pořádně vymáhal,“ dodal.



Podle premiéra je sice možné jednat o hledání potřebných peněz, aby příspěvek dostali i rodiče už narozených dětí do čtyř let věku, částka by se ovšem musela najít pouze v rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí. „Bylo by to logické, když je rodičům v minulosti slíbila,“ uvedl premiér pro HN.

Maláčová přitom již v úterý na Facebooku uvedla, že ačkoliv se chybějících osm miliard pokusí najít, ve svém ministerstvu je ušetřit nedokáže.

‚Neznamená to, že jsme škončili‘

Hamáček na Babišova slova reagoval pro Blesk.cz. „Ořezání“ rodičovského příspěvku vysvětluje tak, že hlavním cílem bylo najít řešení, které umožní pustit zákony do legislativního procesu. „Kdybychom nestihli zahájit legislativní proces teď, tak bychom ho nestihli vůbec,“ říká předseda sociální demokracie.

„Výsledek je ta dohoda, ale neznamená to, že jsme skončili,“ dodává Hamáček s podotknutím, ministryně financí Alena Schillerová přehodnotila příjmy a výdaje ze státního rozpočtu. „Dokonce uvažovali o tom, že se to odloží ještě o rok, to pro nás nebylo přijatelné. Pro nás je důležité, že ta věc se dál neblokuje a nehrozí to, že se nestihne vůbec,“ řekl šéf ČSSD.



Desetisíce podpisů

Pondělní kompromis, který vzešel na koaliční radě, vyvolal silnou odezvu mezi rodiči na sociálních sítích. V úterý se na internetu začala zároveň na sociálních sítích se zároveň šíří petice za zvýšení rodičovského příspěvku pro každé dítě do čtyř let věku. Tu do středečního poledne podepsalo přes 25 tisíc lidí. Ve skupinách na Facebooku se rodiče domlouvají na podepisování petice klasické. V jedné z těchto skupin, Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!, se za dosud shromáždilo téměř 38 tisíc členů.

Maláčová slibovala zvýšení pro všechny

Maláčová chtěla peníze na změnu získat například zavedením bankovní daně, která by do státního rozpočtu přinesla další příjmy. Bankovní daň ale již koncem loňského roku premiér odmítl s tím, že Česká republika potřebuje především daňovou stabilitu a předvídatelnost, čímž se postavil na stranu bank, podle nichž by sektorová daň ve výsledku dopadla na zákazníky.

Podle původního návrhu se měl rodičovský příspěvek zvyšovat ve dvou vlnách - o 40 tisíc korun od letošního července a o dalších 40 tisíc do konce volebního období. V listopadu se vládní strany předběžně dohodly na jednotném zvýšení o 80 tisíc korun od 1. ledna 2020.