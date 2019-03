Maláčová k rodičovské: Dostala jsem stovky zpráv od zklamaných maminek a tatínků, budu hledat 8 miliard

Praha Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se v úterním vyjádření na Facebooku brání rozhořčeným komentářům rodičů v reakci na rozhodnutí koaliční rady o zvýšení rodičovského příspěvku. Maláčová v listopadu tvrdila, že zvýšení z dnešních 220 tisíc na 300 tisíc prosadila pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let, koalice se ale v úterý dohodla na zvýšení pouze pro děti narozené od 1. ledna 2020. Ministryně tvrdí, že potřebné peníze bude ještě hledat.

„Hodně jsme dokázali, ale nejde vše hned tak, jak bychom si představovali. Včerejší výsledek koaliční rady je pro mě začátek, ne konec jednání,“ uvedla Maláčová na Facebooku. V pondělí přitom tvrdila, že rozhodnutí bylo přijato z ústavněprávních důvodů. Úterní vyjádření podle svých slov vydala v reakci na „stovky zpráv od maminek a tatínků, jak jsou zklamaní, jak se cítí podvedení“.

Zvýšení rodičovského příspěvku tak, jak tvrdila ministryně práce v listopadu, tedy pro všechny osoby pečující o děti do čtyř let, by prý stálo dalších 8 miliard. Maláčová nyní slibuje, že je bude hledat. „Teď zjišťujeme, kde můžeme v našich resortech ušetřit. A znovu také předložíme hnutí ANO naše návrhy na zvýšení příjmů státního rozpočtu, jako je třeba bankovní daň. Jen na té bychom získali 11 miliard korun,“ napsala Maláčová. Míst, kde se dá ušetřit, je podle ní dost, a je na to i dost času. „Je březen a rozpočet státu na příští rok se teprve začíná tvořit. Legislativní proces potrvá alespoň půl roku,“ upřesňuje ministryně.

Bankovní daň Babiš již dříve odmítl

Zmíněný návrh Maláčové na bankovní daň však premiér Andrej Babiš již koncem loňského roku odmítl s tím, že Česká republika potřebuje především daňovou stabilitu a předvídatelnost, čímž se postavil na stranu bank, podle nichž by sektorová daň ve výsledku dopadla na zákazníky.



Podle původního návrhu se měl rodičovský příspěvek zvyšovat ve dvou vlnách - o 40 tisíc korun od letošního července a o dalších 40 tisíc do konce volebního období. V listopadu se vládní strany dohodly na jednotném zvýšení o 80 tisíc korun od 1. ledna 2020.

Návrh Maláčové od počátku počítal se zvýšením příspěvku i pro rodiny, které by v době účinnosti nového zákona ještě pobíraly starý příspěvek, později se zvažovalo zvýšení příspěvku pro všechny rodiny s dětmi do čtyř let bez ohledu na to, jestli příspěvek vyčerpaly. Změnu přinesla až úterní koaliční rada, která odhlasovala zvýšení pouze pro nově narozené děti od ledna příštího roku.