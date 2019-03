Rodičovská pro všechny? Neuvědomili jsme si, že je to vlastně nespravedlivé, přiznal Babiš

PRAHA Vlna kritiky vrátila na stůl otázku, komu a o kolik zvýšit rodičovský příspěvek. Vláda hledá peníze, aby mohla poslat 80 tisíc korun navíc všem rodičům. Původně si měli polepšit jen ti, jimž se narodí potomek po 1. lednu 2020.

Silvestrovská noc letošního roku měla být dělicím dnem pro určení výše rodičovského příspěvku. Zkraje minulého týdne se na tom dohodla vládní koalice. Teď však – po vlně kritiky – couvá. Zvažuje, že se rodičovský příspěvek zvedne ze současných 220 tisíc korun na 300 tisíc – ale pro všechny rodiče, kteří jej už nyní pobírají. Původně se navýšení mělo týkat pouze těch rodičů, kterým se potomek narodí po 1. lednu 2020.



Důvodem pro názorový obrat je značné rozhořčení rodičů, kterým se vládní nápad nelíbí. „My jsme si to taky neuvědomili, že je to vlastně nespravedlivé,“ citovala o víkendu Česká televize premiéra Andreje Babiše (ANO). V pondělí by se měl setkat s iniciátory petice za zvýšení rodičovského příspěvku pro každé dítě do čtyř let věku, která má na internetu už přes 50 tisíc sympatizantů.

Ministerského předsedu čeká i schůzka s Martinem Štrosem, který zastupuje facebookovou skupinu, jež měla v úmyslu vyrazit do ulic demonstrovat za spravedlivé rodičovské příspěvky. „S tím ale rozhodně nesouhlasíme a od organizování demonstrací se v tuto chvíli distancujeme, protože politici nám nabízejí jednání (kromě Babiše i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová), a my chceme jako slušní lidé jednat, a ne křičet na ulici a házet na politiky pokakané plenky,“ napsal Štros.

Chybějí peníze

Už krátce poté, co koalice minulé pondělí „upekla“ dohodu se změnou výše rodičovského příspěvku, se zejména šéfka resortu práce a sociálních věcí Maláčová (ČSSD) stala terčem kritiky, že úmysl zvednout příspěvky až u dětí narozených po 1. lednu 2020 není spravedlivý. A tak ohlásila, že bude usilovat o změnu. „Nikoho jsem neopustila, a už vůbec ne rodiny s malými dětmi. Nepřestaneme se za ně rvát a uděláme všechno pro to, abychom potřebné peníze našli,“ reagovala Maláčová.

Minimalistický návrh na „osekanou“ změnu rodičovského příspěvku vznikl jako kompromis kvůli zvýšení penzí v průměru o 900 korun od příštího roku. Na oboje totiž není v rozpočtu dostatek peněz. Maláčová přitom původně počítala s ještě štědřejší variantou: navýšení se mělo týkat všech rodin s dítětem do čtyř let, bez ohledu na to, jestli už rodiče příspěvek vyčerpali, nebo ne. To by stálo jedenáct miliard a ty teď vláda nemá.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyzvala svou vládní kolegyni z resortu práce, aby hledala úspory ve svém rozpočtu. „Předpokládám, že (Maláčová) přijde s návrhem revize sociálních dávek a svých úspor v rámci resortu,“ řekla Schillerová. Ministerstvo práce však avizovalo, že celou částku neumí ve svém rozpočtu najít; ušetřit dokáže sumu v řádech stovek milionů korun a to je málo. Sociální demokraté proto chtějí chybějící peníze získat například zavedením sektorové daně zacílené na banky, což však premiér Babiš zatím odmítá.

Pokud by menšinová vláda na své úsporné variantě trvala, hrozí jí ve sněmovně přehlasování. Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny už aktivní příjemce totiž podporuje celá opozice. „Není možné zavést tu nespravedlnost, že bude vyšší příspěvek vázaný na datum 1. 1. 2020. Nedovedu si představit, co by se dělo kolem Vánoc, jak by se odkládaly porody,“ uvedl poslanec KDU-ČSL Marek Výborný.

Vláda ANO a ČSSD slíbila navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc ve svém programovém prohlášení. Původně strany debatovaly o tom, že se rodinám nejdřív přidá od letošního července 40 tisíc korun a do konce volebního období pak dalších 40 tisíc korun.