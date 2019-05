Rodiče dětí do čtyř let získají od ledna vyšší rodičovský příspěvek

Vyšší rodičovskou získají od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Návrh na nárůst rodičovské o 80.000 korun na 300.000 korun dnes schválila vláda. Informoval o tom tiskový odbor kabinetu. Návrh musí ještě projednat Parlament a k podpisu ho pak dostane prezident.

Od ledna by si tak mohly polepšit rodiny s novorozenci i ty s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly. Přesná částka se bude podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin dítěte.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je pro příští rok na navýšení rodičovské potřeba 8,6 miliardy korun a celkové výdaje by měly činit 32,9 miliardy korun.