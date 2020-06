Ostravská medicína ještě dýchá. Zpráva univerzity donutila akreditační úřad přezkoumat závěry komise

PRAHA Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) vynese ve čtvrtek odpoledne verdikt ohledně akreditace pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity (LF OU). Podle zjištění serveru Lidovky.cz dostane ostravská medicína šanci nepříznivý vývoj ještě zvrátit.

Už to vypadalo, že výuka mladých mediků v Ostravě téměř jistě skončí a LF OU přijde o akrditaci nutnou k nabírání nových studentů. Vyplývalo to ze závěrů hodnotící komise NAÚ, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Zpráva komise vytýká lékařské fakultě především nedostatečné personální obsazení klíčových výukových oborů, přičemž řada z pedagogů přesahovala věkovou hranici 65 let. Výslovně materiál zmiňoval například doktora narozeného v roce 1938. Oba dva posudky, ze kterých se zpráva skládala, jednoznačně nedoporučují akreditaci udělit. Více o obsahu posudků si můžete přečíst v našem článku.

Finální verdikt měla Rada NAÚ vynést ve čtvrtek odpoledne. Server Lidovky.cz ale zjistil, že hotovo v případu LF OU ještě nebude. K Radě NAÚ se totiž dostaly materiály zaslané vedením univerzity a lékařské fakulty, které by ještě mohly názory komise zvrátit. S největší pravděpodobností tak vedení akreditačního úřadu dá zaslané dokumenty k přezkoumání zpět komisi, která k nim vytvoří posudek.

Serveru Lidovky.cz to potvrdil i mluvčí NAÚ Jiří Smrčka. „Rada si následně zřejmě stanoví nový mimořádný termín zasedání v příštích zhruba čtrnácti dnech, na kterém se bude závěry komise zabývat,“ řekl Smrčka, podle kterého začně sedmičlená komise podklady projednávat téměř okamžitě. Možnost záchrany ostravské medicíny tak ještě minimálně dva týdny bude viset ve vzduchu.

Zpackané přijímačky a přesun do Olomouce

Situace okolo ostravské lékařské fakulty se začala vyostřovat poté, co Lidové noviny přišly koncem roku 2018 se zjištěním, že na fakultu byli přijímáni studenti příbuzní s vedením fakulty či Fakultní nemocnice Ostrava. A to přesto, že v přijímacím řízení neuspěli.

Navíc se blížil termín projednávání nové akreditace a spis popisující patřičná kritéria pro její udělní se pro fakultu nevyvíjel vůbec dobře. Rektor univerzity Jan Lata na to minulý rok reagoval odvoláním děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka. Ten však u soudu rozhodnutí napadl a uspěl. Do vedení fakulty se tak předběžným opatřením soudu vrátil. Od té doby jsou vztahy mezi děkanátem LF a rektorátem univerzity na bodu mrazu.

Do kauzy se nedávno vložil také ministr zdravotnictví Robert Plaga (ANO). Ten se dle zjištění serveru Lidovky.cz sešel s ředitelem FNO Jiřím Havrlantem, aby s ním probral možný scénář, podle kterého by ostravskou medicínu zachránil její přesun pod Univerzitu Palackého v Olomouci.

„Rozumím nabídkám pana ministra Plagy nasměrovat naši ‚ostravskou fakultku‘ pod Univerzitu Palackého, zatím jsem ovšem stále přesvědčený, že existují jiná a pro náš kraj, naše lidi i naše studenty lepší řešení,“ uvedl pro server Lidovky.cz hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

S takovým řešením by nebylo spokojené ani vedení univerzity. „Je to extrémní varianta, ke které bychom jako vedení nikdy nesáhli. Nejde o to, že by UPOL byla konkurenční, ale pro náš obor všeobecného lékařství by to rozvoj neznamenalo,“ tlumočil postoj ostravského rektorátu prorektor pro vědu a kretivní čínnost Pavel Drozd.