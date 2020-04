Vše o chytré karanténě. Ostré zahájení vázne na stanovisku úřadu, pak se mohou zapojit také banky

Praha Od ochromení koronavirem má Česku pomoci projekt chytré karantény, vláda si od něj hodně slibuje. Při pilotním zkoušení se ukázaly problémy, hlavní epidemiolog a velitel projektu Roman Prymula míní, že mouchy se podařilo doladit a akci se povede, přes možná úvodní škobrtání, spustit. LN sestavily přehled základních otázek a odpovědí.

1. Co to vlastně je?

Nyní jsme v karanténě preventivně všichni, ale díky elektronickým vychytávkám v ní brzy mohou být jen ti, kdo nemoc mají nebo je u ­nich reálné riziko, že by ji mohli mít. Data od operátorů a platebních karet pomohou, na půdorysu chytré mapy, nemocnému zavzpomínat, kde byl a s kým se setkal. Vytrasované kontakty půjdou do izolace a po předchozím ohlášení jim přijede armádní odběrový tým vzít vzorek na testy. Celé se to má stihnout během tří dnů.

2. Už to funguje?

Až do čtvrtečního večera nebyly vzpomínkové mapy využívané. Hygienici v Jihomoravském kraji, kde běžel pilotní projekt, data od operátorů nečerpali, třebaže mohli, operátoři na to čekali. Banky ještě ne, ty vyhlížejí jasné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Projekt to potřebuje už kvůli důvěryhodnosti, aby se nikdo nebál, že jeho data někdo zneužije. „Čekáme, než nám ministerstvo zdravotnictví poskytne informace k chytré karanténě. To je krok, který se nyní řeší,“ řekl LN mluvčí ÚOOÚ Tomáš Paták.

Resort zdravotnictví přiznal, že klíčová součást projektu teprve startuje. „Čtvrtkem jsme začali vzpomínkové mapy na jihomoravské krajské hygienické stanici využívat. Svůj účel plní v momentu, kdy nad nimi rozhovor s pozitivně testovaným člověkem vede proškolený personál. U tak komplexního projektu není možné, aby veškeré součásti fungovaly od prvního dne,“ sdělila LN hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Podle ní nechtěli hygienici riskovat neúspěch a školení 130 lidí dokončili teprve ve středu. Bylo také nutné sladit krajské hygienické stanice, call centrum pro kontakt s nakaženými, mobilní odběrové týmy a logistiku. Spojení s ­bankami se nezkoušelo, potřebují vědět, jak jednoznačně dokázat na dálku, že je to právě jejich klient, kdo souhlasí s trasováním. Postoj ÚOOÚ by měl být známý příští týden.

3. Jak se s daty nakládá?

„Se souhlasem nakaženého dostáváme data od operátorů. A to na šest hodin. Vidíme pouze puntíky na mapě, kde byl signál telefonu nejsilnější. Ne adresu,“ popsal LN vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Vidět je například, že nakažený byl před dvěma dny v Mělníku. Hygienik se ho po telefonu zeptá, zda šel někam, kde bylo víc lidí nebo zda s nimi pobyl déle.



Podle ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda jsou operátoři připraveni se okamžitě zapojit, když s tím klient bude souhlasit. „Kontakty na potenciálně nakaženého dává vždy nakažený. Negenerují se automaticky,“ upozornil.

4. Kde jsou banky?

Podobně jako operátoři jsou nachystané banky. Připravenost potvrdil třeba mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Jsme schopni okamžitě začít poskytovat data o ­konkrétních transakcích klientů s koronavirem, kteří o to požádají a udělí souhlas příslušným státním orgánům,“ řekl LN. Reálně to ale začne, až se vyjádří ÚOOÚ.

5. Jsou aplikace připravené?

Technicky to není problém. „Společně s operátory jsme se mohli přetrhnout, abychom 20.­března spustili systém vzpomínkových map a trasovacího call centra. Okamžitě jsme ho otestovali v ostrém provozu a výsledek byl super. Po jednodenním školení mediků se nám podařilo několik set hovorů na souhlasy, trasovací hovory, hovory s následnými kontakty a lékaři. Pak se kola zastavila s tím, že je požadavek, aby trasovací hovory volali hygienici a­ne školení medici na call centru,“ uvedl jeden z tvůrců vzpomínkových map Ondřej Tomas, ředitel společnosti CleverMaps.

Další aplikací, která by mohla pomoci, je eRouška. Program sází na informace prostřednictvím Bluetooth. „Aplikace vygeneruje unikátní číslo ve vašem telefonu. To číslo jednou za dvě minuty vyšle signál a zároveň zaznamená, pokud někdo v blízkém okolí odvysílal svoje unikátní číslo. V případě, že někdo s touto aplikací zjistí, že byl pozitivně testovaný na covid-19, hygiena ho může vyzvat, aby sdílel informace z aplikace. Díky tomu se zjistí okruh lidí, kteří by měli být testováni,“ vysvětlil LN Petr Šimečka ze společnosti Keboola z platformy Covid19cz. Smlouvu o využití aplikace už ministerstvo zdravotnictví podepsalo, chystá se ostrý provoz.

6. Kdy se projekt zavede?

Po Velikonocích se má přenést z­ Jihomoravského kraje do zbytku republiky. První na řadě je Praha a Moravskoslezský kraj. Během dvou týdnů má být všude.

S efektivitou vypomáhá i zapojená armáda. Nejen tím, že dodala 150 proškolených mediků na call centra a až 33 odběrových týmů. Pomohla také vytvořit systém sdílení informací, aby čekající vzorky z přehlcených laboratoří mohly být odvezeny do těch volnějších.

Armáda zapojí také chemiky z­ Liberce, celkem 14 týmů. Každý bude na základě požadavku hygieny schopný vyčistit jakékoli prostory i terén, materiál i lidi.