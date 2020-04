Chytrá karanténa se příští týden rozšíří na severní Moravu a do Prahy, uvedl Prymula

Praha Projekt chytré karantény na vyhledávání možných nakažených novým koronavirem se na sklonku příštího týdne rozšíří na severní Moravu a do Prahy, v Jihomoravském kraji se zatím testuje. Nadále platí, že v prvním týdnu po Velikonocích by se měl projekt dostat i do zbytku republiky. V Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) to v pátek řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který má projekt na starosti.

Chytrá karanténa by na jižní Moravě mohlo začít po Velikonocích. V kraji je asi 20 armádních mediků Systém by měl umožnit se souhlasem nakaženého vytvořit z údajů z jeho mobilního telefonu a platební karty mapu jeho pohybu z posledních pěti dní. Podle Prymuly byly na jižní Moravě spuštěny všechny segmenty projektu, zatím se ale tolik nevyužívala jeho elektronická část. Jde o testování, doplnil náměstek. Naostro by mohl projekt v Jihomoravském kraji začít fungovat po velikonočních svátcích, řekl v pátek ČTK ředitel jihomoravské hygienické stanice David Křivánek.

„V rámci toho, co tam už bylo spuštěno, tak se odebralo asi 150 vzorků, ten systém jede,“ řekl Prymula v ČRo. Funguje podle něj odvoz vzorků do laboratoří a jejich rozbor a také telefonní centrum pro prvotní kontakt s nakaženými. Údaje o lidech, se kterými byli v kontaktu, od nich zjišťují v dalším telefonním rozhovoru hygienici. Jaká bude chytrá karanténa? Stát spustí systém na jihu Moravy, zneužití pro špehování obyvatel vyloučil Podle Prymuly s ohledem na platné zákony nemůže systém zjišťovat telefonní čísla lidí, v jejichž blízkosti se nakažený člověk pohyboval. Zatím nejsou k dispozici ani data od bank, Prymula se nicméně domnívá, že v budoucnu budou zapojena, řekl. Banky si k poskytování údajů vyžádaly stanovisko České národní banky a Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Na projektu chytré karantény se podílí armáda, která vytvoří týmy pro odběry vzorků u lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženým. Pokud se projekt osvědčí v praxi, mohla by chytrá karanténa v Česku nahradit plošná restriktivní omezení komplikující každodenní život a dopadající na ekonomiku. V Česku bylo zatím provedeno víc než 67 000 testů, případů nákazy koronavirem je zhruba 4100.