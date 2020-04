Prymulův nový ‚centrální mozek‘. Tým expertů určuje taktiku proti koronaviru i bojuje s fake news

Praha Pracují ve dvou dvanáctihodinových směnách. Jedna začíná v osm ráno společným brífinkem. Další v osm večer. Monitorují situaci v krajích, kde se šíří nákaza. Upravují taktiku jejího potírání, ale také jsou v pohotovosti před dezinformacemi, které kolem pandemie kolují na internetu.

V neposlední řadě koordinují nový projekt chytré neboli inteligentní karantény, na který vláda hodně sází. To je stručný popis práce Centrálního řídícího týmu, který vede Roman Prymula.

Pod sebou má okolo třiceti lidí včetně vojáků, hasičů, zdravotních a jiných analytiků nebo IT odborníků. Některá jména jsou serveru Lidovky.cz známa. Agenturu vojenského zdravotnictví zastupuje lékař a generál Zoltán Bubeník, centrální nákupy má na starosti Marek Brosche, obchodní náměstek z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Spolu s nimi pracují i šéfka středočeských hygieniků Jarmila Rážová či vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.



A tento „centrální mozek“ ve středu vytvořil první smělý plán: na rozsáhlejším vzorku Čechů otestovat, jak moc je společnost virem promořená. Pokud se záměr realizuje, budou mít jak politici, tak lékaři v rukou data, která ukážou, kolik lidí v Česku nový typ onemocnění má nebo ho prodělalo, aniž by se u nich projevily viditelnější příznaky.

Na rozdíl od Ústředního krizového štábu, kde sedí i šéfové koaličních stran premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), řeší Prymulova skupina primárně zdravotnickou část protivirového tažení. Na základě zpráv z krajů a vývoje situace v „horkých“ oblastech vládě navrhuje, jak zlepšit opatření pro zastavení šíření epidemie. Prymula má na starosti rovněž přípravu nemocnic, otázku léků, laboratoří či zabezpečení lůžek pro pacienty, u nichž je průběh nákazy závažný.

Členové jeho „party“ jsou také ve spojení se skupinou IT firem Covid19cz, která vyvíjí aplikaci pro sledování nakažených.

Zázemí poskytuje armáda

Kromě členů týmu si jeho šéf na zasedání a porady může zvát i další odborníky, zástupce ministerstev nebo vyslance krajů. Komunikace s hejtmany postižených oblastí je ostatně další z důležitých náplní práce týmu. Stejně jako spolupráce se zdravotníky, hasiči, policisty a dalšími složkami, které jsou zapojeny do potyčky s virem.

Zázemí pro tým poskytuje armáda. Z řad vojska je také zhruba polovička jeho členů, a generál Petr Procházka dokonce velí celé chytré karanténě, která patří k nejstěžejnějším úkolům skupiny expertů. „Je to velice důležitý projekt, pokud by byl úspěšný, mohli bychom po Velikonocích uvažovat o uvolnění některých opatření, která jsme přijali,“ řekl počátkem týdne premiér Babiš.

Inteligentní karanténa se nyní testuje na jižní Moravě. Pokud uspěje, zavede ji vláda na celém území. O co jde? Plošná opatření, která mnoho Čechů „přibila“ k trase mezi domovem, prací a nákupy, by vystřídal projekt zaměřený pouze na nakažené a lidi, kteří s nimi přišli do styku. Spočívá v pokusu o rychlé dohledání lidí, se kterými mohl přijít do kontaktu nakažený člověk. Technici u něj za pomoci dat z telefonu sestaví mapu, kudy se pohyboval. Podmínkou je, že s použitím dat dá souhlas. Hygienici poté s dotyčným proberou, s kým se za posledních pět dnů setkal a kde se pohyboval. Rozpomenout by se měl právě díky sestavené mapě.