Muž dostal 20 měsíců za ránu lahví ho hlavy. Prodavač ho napomenul, že nemá nasazenou roušku

Brno Loni za jarního nouzového stavu se v brněnské pekárně odehrála potyčka mezi prodavačem a zákazníkem v podroušeném stavu. Prodavač ho napomenul mimo jiné za nenasazenou roušku, a vysloužil si za to ránu lahví do hlavy. Útočník dostal od soudu trest 20 měsíců vězení, proti kterému se odvolal. O incidentu informoval server Novinky.cz.

Nyní již odsouzený muž přišel do pekárny značně posilněný alkoholem. Prodavač ho napomenul za nevhodné chování k personálu i za to, že nemá nasazenou roušku. Odpovědí mu bylo slovní napadení, úder lahví alkoholu do hlavy a rozbitá výloha.

V urážkách a v dalších pokusech o fyzické násilí útočník pokračoval, dokud nedorazila policejní hlídka.

Muž byl už v podmínce za jiný trestní čin, a tentokrát od soudu dostal 20 měsíců za ublížení na zdraví. Proti verdiktu se odvolal a uznal, že se sice dalšího trestního činu dopustil v podmínce, ale že jeho poslední odsouzení za znásilnění pro něj bylo velkou výstrahou.

„Začal jsem abstinovat, protože jsem pochopil, že nezvládám následky po požití alkoholu. Podařilo se mi několik let žít řádným životem. Osvojil jsem si z útulku dvě kočky, opravuji počítače pro lidi z okolí, návštěvu restaurace jsem omezil na situaci, kdy jsem si jednou týdně chodil pro pivo do džbánku těsně před zavíračkou,“ hájil se a žádal od soudu podmínku, napsal web Novinky.cz.

Soud ale jeho žádosti o odvolání nevyhověl. Za spáchání trestné činnosti v podmínce poslal útočníka za mříže.