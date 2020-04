Otázky a odpovědi k plošnému testování: kdo se může zúčastnit, jak se přihlásit a zaplatí vám za to?

Praha Jaký podíl Čechů už prošel koronavirem a zůstala jim poté imunita? Zásadní otázku zodpoví reprezentativní studie, která začíná ve čtvrtek. Výsledky budou počátkem května a spoluurčí tempo uvolňování restrikcí.

Stránka 1 ze 3 Další stránka

„Je to monstrózní projekt,“ zhodnotil v úterý spouštějící se studii kolektivní imunity Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který veleprůzkum spoluzajišťuje. Na to, aby z akce vyplynula relevantní data, potřebují vědci a medici dobrovolníky. Lidovky.cz proto sestavily přehled základních otázek, podle nichž se mohou ochotní jedinci zařídit. Všechno důležité a aktualizované je dostupné na webové adrese covid-imunita.uzis.cz.

Proč se to děje?

Na podobných studiích dělá většina evropských zemí. Oficiální statistiky totiž uvádějí pouze jedince, kteří prošli testem. Nikdo ale netuší, kolik lidí mělo či má covid-19 s průběhem tak mírným, že si jej ani nevšimli. Pro stát je to důležitý údaj, vyplývá z něj totiž, jak velkou část epidemie máme ještě před sebou, a podle toho se také namodeluje rozvolnění plošných zákazů.

Co se tak zjistí?

Reprezentativní testování zkoumá přítomnost jakýchkoliv protilátek. To znamená, že odhalí osoby, které nemoc aktuálně mají nebo ji už prodělaly. Malé procento těch osob, co covid už měly, ale byl tak slabý, že po sobě nenechal protilátky, studií propadnou. I bez toho ale bude zřejmé, jestli je skutečná míra nákazy třeba dvakrát nebo čtyřikrát vyšší, než co ukazují statistiky. A také nakolik silná zůstává získaná imunita.

Když bude procento odhalených bezpříznakových Čechů malé, bude to značit, že většina se s nemocí teprve potká a tempo uvolnění omezení musí být pozvolné. Hlavní epidemiolog Roman Prymula odhaduje, že to bude případ České republiky - pouze jednotky procent. Protože karanténa tu přišla poměrně záhy a lidi se přestali stýkat, předávat si kapénky atd.