Praktičtí lékaři kvůli rychlotestům mají komplikace, chybí pipety pro přesnější výsledky

OLOMOUC Provozní komplikace způsobí praktickým lékařům ukončování preventivních karantén u lidí, kteří se dostali do styku s někým z nakažených novým typem koronaviru. Praktičtí lékaři sice dostali rychlotesty, avšak většinou nemají vhodné prostory a budou mít kvůli tomu problém zamezit potkávání lidí v karanténě s ostatními pacienty. Součástí rychlotestů navíc není pipeta, která je nutná k přesnému odměření testovací dávky krve.

Ve středu to řekla předsedkyně Sdružení praktických lékařů v Olomouckém kraji Jarmila Ševčíková.

„Křížení provozu není skoro nikdo z praktiků schopen zajistit tak, aby lidé v karanténě chodili jinudy než ostatní pacienti,“ uvedla Ševčíková. Mnoho praktických lékařů funguje v budovách společně s jinými ordinacemi. Odběrové místo venku na dvoře podle Ševčíkové zřídit nemohou, protože podmínkou jeho provozu je omyvatelná podlaha a umyvadlo.

U dodaných rychlotestů podle Ševčíkové chybí pipeta k přesnému odměření odebrané krve. „Strefit se do dírek v testu je poměrně náročné a mělo by se to pipetovat přesně odměřeným množstvím krve,“ uvedla. Ordinace si buď budou muset pořídit pipety nebo odebranou krev do testu kápnout podle odhadu, což by ale mohlo mít vliv na jeho výsledek. Zároveň je nutné zajistit likvidaci použitých testů a pipet, které spadají do kategorie infekčního odpadu.

O rychlotesty asi nebude velký zájem

Podle Ševčíkové se praktičtí lékaři budou při ukončování karantén vystavovat zbytečnému riziku nákazy koronavirem. „Věkový průměr praktického lékaře je u nás 56,7 roku. Máme 30 procent praktiků v seniorském věku,“ upozornila Ševčíková

Ševčíková míní, že o rychlotestování v ordinacích praktických lékařů nebude velký zájem. „Mám tady sice rodiny, kdy je jeden člen pozitivní a ostatní jsou kontakty. To si ale řídí hygiena. Odhaduji, že na rychlotest k nám týdně přijde jeden nebo dva pacienti,“ podotkla Ševčíková.

Hlavně lidé z venkova budou podle Ševčíkové raději jezdit na odběrová místa ve městech, kde je nikdo nezná. „Na dědinách je to stále stigma,“ řekla Ševčíková. Nechtějí podle ní riskovat, že budou spatřeni v prostoru vyhrazeném pro lidi v karanténě a dostanou se kvůli tomu do řečí.

V některých ordinacích si také stěžují na nedostatek ochranných pomůcek. „Rychlotesty jsme dostali, ale obleky k tomu žádné. Respirátory máme jen na pár dní. Dezinfekce i rukavice si musíme kupovat, ty nedostaneme,“ řekla zdravotní sestra z přerovské ordinace, která si nepřála zveřejnit jméno.