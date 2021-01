Otázky a odpovědi k očkování: Mohu před ním pít alkohol a kdy přijdu na řadu?

11. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha V Česku se zatím nechalo očkovat asi 40 tisíc lidí. Do země dorazilo necelých sto tisíc dávek od firmy Pfizer a BioNTech, která tento týden pošle dalších 70 tisíc. V pondělí přibyde také prvních 20 tisíc od firmy Moderna. Zatím jsou vakcíny určeny nejrizikovějším skupinám. Od února či března by měla přijít na řadu širší veřejnost. Lidovky.cz přinášejí přehled otázek a odpovědí k tomu, co před očkováním nedělat nebo kdy se o něm raději poradit s lékařem.

1. Musím předem na test? V některých státech bude nutné před očkováním absolvovat PCR nebo antigenní test na covid. V Česku taková povinnost platit nebude. Podle vládního epidemiologa Romana Chlíbka není daná v příbalovém letáku vakcíny. Očkovat se budou i lidé, kteří covid-19 už prodělali, byť klinické testy se na takové jedince zatím nesoustředily.