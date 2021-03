Otázky a odpovědi: Omezení pohybu po Česku. Co platí a jaké jsou výjimky?

Praha Ministerstvo vnitra zveřejnilo hlavní otázky a odpovědi na téma omezení pohybu. Nabízíme jejich výběr a formulář, který se předkládá při kontrole.

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba.

Pokud půjdu na nákup, k lékaři, na úřad, musím mít u sebe potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Výjimky ze zákazu pohybu mezi okresy 1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu 3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče 4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých 5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a)bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti c) individuální duchovní péče a služby d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby f) veterinární péče 6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob 7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách 8. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla 9. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště 10. cesta za účelem vycestování z České republiky 11. prokazatelný tranzit přes území ČR, okresu nebo hlavního města Prahy; je zakázáno zastavovat, není-li to nezbytně nutné

Mohu opustit bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

ANO. Přes den (od 5 do 21 hod.) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

ANO, přes den (od 5 do 21 hod) na celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, jež nežijí ve společné domácnosti.

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

ANO. Platí pravidla jako v rámci okresu.

Mohu navštívit příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, zabezpečení nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři, na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz apod., je-li z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres k lékaři či na úřad, co musím mít u sebe?

Stačí formulář nebo čestné prohlášení (obojí ke stažení na stránkách MVČR.cz), kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení stačí i prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, např. když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (žádanku od lékaře, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE. Nakupovat lze pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svůj rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu či bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do jiného okresu, kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

Je to stejné jako v případě rekreačního objektu. Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu tří týdnů pobývat.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče (např. úraz). Nebo se musíte na dobu tří týdnu sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít. Jak doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař), čím prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí čestné prohlášení, je vhodné, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

ANO, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření.

Mohu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu?

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat?

Povinnost opatření dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak a kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé ČR. Policie využije všech svých kapacit, bude se zaměřovat do všech míst, kde je předpoklad porušování opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha – obce v okrese Praha-východ.

Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

Důvody jsou omezené výjimkami. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.

Ve výjimkách je účast na pohřbu s účastí maximálně 15 osob. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

ANO, vztahuje se na všechny osoby.