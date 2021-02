Dodržování opatření bude kontrolovat přes 30 tisíc členů policie, armády a celní správy. Vytipovali si stovky stanovišť

PRAHA Policii bude s kontrolou nových pravidel od úterý pomáhat přes 3800 vojáků a asi 280 celníků. I s policisty bude nasazeno 30 tisíc lidí, informoval první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na hranicích okresů Cheb, Sokolov a Trutnov v neděli večer skončí policejní kontroly.

Policii bude s kontrolou dodržování nových restrikcí proti šíření koronaviru od úterý pomáhat 3834 vojáků a 270 příslušníků Celní správy. Policie bude dodržování zpřísněných vládních opatření o omezení pohybu, zakrývání úst a nosu a uzavření dalších obchodů a služeb hlídat od pondělí, odkdy na tři týdny platí. Dohromady bude nasazeno 30 000 lidí, řekl v neděli novinářům náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek.

Policisté budou hlídkovat na významných dopravních tepnách na 500 stanovištích, která policie vytipovala, uvedl Vondrášek. Na hranicích okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nyní kvůli šíření nákazy uzavřené, v neděli skončí policejní kontroly. Budou zde platit stejná opatření o omezení pohybu jako ve zbytku ČR, tedy až na výjimky zákaz přejíždění mezi okresy. U zakrývání nosu a úst od pondělí platí, že v zastavěném území obce je třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku. Jedině respirátor je povolený v hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech.

Nová přísnější opatření mají podle pátečního rozhodnutí vlády platit do 21. března. Jejich smyslem je co nejvíce omezit mobilitu, a tedy i šíření viru. Pokuta za porušení opatření může být na místě 10 000 korun, ve správním řízení hrozí podle krizového zákona sankce až 20 000 korun. Omezení se vztahují i na lidi očkované proti covidu-19 a také na ty, kteří již nemoc prodělali. Výjimky u volného pohybu platí pro cesty mezi okresy do práce, na úřad nebo k lékaři.

Ministerstvo vnitra na webu už dříve uvedlo, že u pravidel pro volný pohyb bude policie provádět intenzivní namátkové kontroly na území celé ČR. Chce je zaměřovat do všech míst, ve kterých lze předpokládat porušování opatření, a to včetně vlaků a autobusů. Vyhodnocení jednotlivých předkládaných dokumentů - například potvrzení od zaměstnavatele - bude záležet na policistech. V případě podezření mohou žádat vysvětlení a využít další nástroje k tomu, aby zjistili skutečnost.

V hranicích okresu není potřeba žádný doklad pro cesty do zaměstnání, na nákup, k lékaři nebo na úřad. Při cestě do práce mimo okres bydliště bude zapotřebí prokázat se potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. Alternativou je například pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz, pokud je z nich jasné, že pracovník potřebuje cestovat do jiného okresu. Pro cestu k lékaři či na úřad mimo okres je potřeba formulář nebo čestné prohlášení s místem, časem a cílem cesty. Vnitro doporučuje vzít si s sebou pro jistotu například žádanku od lékaře či pozvánku na úřad.

Projít se nebo zaběhat si mohou jít lidé od 05:00 do 21:00 jen na území své obce. V noci mohou jít vyvenčit psa, ale maximálně 500 metrů od bydliště. Výlet do přírody mimo obec v rámci okresu není možný. Nakupovat mohou lidé pouze ve svém okrese a na nákupy mohou cestovat jen v nezbytném počtu. Nebude možné navštívit příbuzné, a to ani v rámci jednoho okresu, pokud nepůjde o zajištění jejich nezbytných potřeb, nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

„Ze všech analýz vychází, že pokud chceme snížit mezilidské kontakty, musíme snížit mobilitu, pohyb obyvatel. Po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že omezení nastavíme tak, že zakážeme lidem opouštět území okresu. Budeme přesvědčovat občany, aby zůstali na území svého okresu tři týdny a pokud možno jej neopouštěli,“ uvedl dříve vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



Lidé si podle nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou od pondělí na následující tři týdny pobývat. To znamená, že pokud by se například vydali nejpozději v den účinnosti opatření na chatu, bude nutné následně celou dobu na tomto místě zůstat.

Mezi městskými částmi budou moci lidé přejíždět, platí pro ně stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu. Na střídavou péči o dítě se bude vztahovat výjimka ze zákazu, vláda doporučuje při dané cestě mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. Účast na svatbě či prohlášení o registrovaném partnerství bude možné jen v rámci okresu, kde daní lidé bydlí.