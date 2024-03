Skokový nárůst hlasů pro hnutí ANO. Co přináší nejnovější volební průzkum

Pokud by strany kandidovaly samostatně, volby by podle únorového průzkumu opět vyhrálo hnutí ANO, tentokrát s 35 procenty. Za ním by se umístila ODS s 15,5 procenta. Piráti a SPD by v tomto případě shodně získali 9,5 procenta hlasů. Za nimi by se umístilo hnutí STAN s 6,5 procenta a TOP 09, kterou by volilo pět procent občanů. Z vládních stran by se do Sněmovny nedostali lidovci, samostatně by získali pouze 3,5 procenta hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo.

Skokový nárůst hlasů hnutí ANO

Nový, volební model České televize předpokládá skokový nárůst hlasů hnutí ANO. I o něm budou v pořadu hovořit ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti), místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek a místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra.

Pořad se bude věnovat i bezpečnostní politice, bezpečí v Evropě a další spolupráci států V4, ale i konfliktu na Ukrajině a myšlence společné evropské obrany.

Premiér Petr Fiala před několika dny odmítl společné konzultace se slovenskou vládou. Fiala ale popírá, že by to bylo nějaké ohrožení, jak říká jeho slovenský protějšek Robert Fico. „Nesouzní se Západem,“ řekl Fiala.

„Se Slovenskem nerušíme běžné bilaterální vztahy, ale rozdíly v náhledu na jednání a směřování máme rozdílné. Netajíme se tím, že jedním z posledních impulzů bylo setkání ministrů zahraničí Slovenska a Ruska. To byla poslední kapka,“ řekl Fiala ke změně v zahraniční politice, která ovlivní i uskupení V4.

„Slovensko je pro nás bratrská země, ale v klíčové věci současná vláda na Slovensku nesouzní ze západním světem,“ dodal na závěr a připomněl potřebu dialogu nejen s ním, ale například i s Maďarskem.