‚Paní Novák‘ nejspíš příliš nepřibude. Ženy s nepřechýleným příjmením musí očekávat rozpaky, říká jazykovědkyně

Praha Právo na nepřechýlené příjmení by mohly mít všechny ženy v Česku, pokud to schválí Senát. Přechylování se používá od středověku. Pokud ale například písař neuměl česky, zapsal ženě stejné příjmení, jako měl manžel. Lidé to v historii tolik neřešili, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz jazykovědkyně Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český.

Lidovky.cz: Sněmovnou v minulém týdnu úspěšně prošel návrh, že by si nepřechýlené příjmení mohly zvolit všechny ženy, bez výjimek. Myslíte, že by vzrostl zájem žen o nepřechýlená příjmení?

Nemyslím, a když, tak ne dramaticky. Zákon už umožňuje nepřechylovat za splnění určitých podmínek a návrh novely zákona chce teď tyto omezující podmínky zrušit. Pokud se tedy žena bude chtít jmenovat Novák, Svoboda nebo Černý, zákon jí v tom bránit nebude. Přesto se domnívám, že většina žen bude i nadále volit tradiční podoby Nováková, Svobodová nebo Černá a žádný masový obrat k nepřechylování nenastane.