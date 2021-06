Nepřechýlená příjmení už teď působí zmatky, masově se nerozšíří, míní šéf Ústavu pro jazyk český

PRAHA Nový zákon, který zřejmě umožní nepovinné přechylování příjmení, patrně nevyvolá masové rozšíření příjmení žen bez zakončení -ová, spíš usnadní menšině komunikaci s úřady, míní Martin Prošek, ředitel Ústavu pro jazyk český.

Martin Prošek

Lidovky.cz: Může nepřechylování příjmení vyvolat nějaké zmatky?

Ze zkušeností jazykové poradny můžu říct, že určitě vyvolá komunikační obtíže. Máme ohlasy od nositelek nepřechýleného příjmení, že lidé nevědí, jak je mají oslovovat. Jestli skloňovat, případně jak. Nepřechýlená příjmení už teď působí zmatky.

Lidovky.cz: Jak ženy s nepřechýleným příjmením správně oslovit?To v mnoha případech nelze uspokojivě vyřešit. Vyšší stupeň přijatelnosti je oslovit ženu s evidentně cizím příjmením „paní Schwarz“. U příjmení českého původu se ženy častěji dostávají do úzkých. Zde už se v mnohem větší míře očekává přechýlené zakončení -ová.

Lidovky.cz: Jakou situaci může vyvolat, když oslovíme přechýleně ženu s nepřechýleným příjmením? Může ji to urazit?

Může, byť to není v běžné komunikaci zakázáno. Má-li nositelka odpor k přechýleným příjmením, oslovení nepřijme s pochopením. Některé ženy si nepřechýlenou variantu zvolí, protože pobývají v zahraničí. Přitom jim v českém prostředí nevadí oslovení paní Potůčková. S přechýlenou variantou by si je však cizí celníci nemuseli spojit s jich manželem, mohou mít pocit, že Potůčková nepatří k panu Potůčkovi.

Lidovky.cz: V médiích se u ženských zahraničních osobností automaticky přidává zakončení -ová. Změnilo by se na tom něco?

Soudím, že mediálního diskurzu se to týkat nebude. Zápis přechýlených příjmení v dokladech je jiná věc než komunikační praxe. To, že si žena napíše Potůček do občanky, ještě neznamená, že tak bude i vystupovat. Nepřechýlená příjmení jsou navíc statisticky v menšině. Možná dojde jen k tomu, že zákon nově nebude nutit menšinu žen, která volí nepřechýlené příjmení, k tomu, aby musely podvodně uvádět, že mají za manžela cizince, nebo že budou žít v cizině. Myslím, že nepřechýlená příjmení se masově nerozšíří, pouze už zákon bude tolerovat menšinovou volbu.