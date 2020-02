Muslimští směnárníci v Praze zahání koronavirus modlitbou. Nebojíme se, říkají

Až devět dní může na různých površích včetně papíru ulpívat nebezpečný koronavirus, který se šíří nejen v Číně, ale i vně jejích hranic. Tamní vláda proto rozhodla, že se musí zlikvidovat hotovost z rizikových oblastí a ostatní peníze projdou dezinfekcí, než budou opět vydány do oběhu. Je přitom možné, že po světě už infikované bankovky kolují. Měli bychom se tedy bát nákazy i z české směnárny?

Pražští muslimští směnárníci mají jasno – stačí, když se pětkrát za den pomodlí k Alláhu a zároveň si tradičně umyjí ruce.

Čína likviduje štosy bankovek, některé dezinfikuje. Koronavirus se udrží na papíře několik dní

„Popravdě, nebojíme se,“ říká Tarik Al-Kaisi ze směnárny v Jindřišské ulici. Lidovky.cz se tam vydaly zjišťovat, zda v tomto prostředí, kam si zahraniční turisté chodí měnit bankovky, nepanuje strach z nákazy. „Je známo, že jsme Arabové a u nás se pravidelně pětkrát denně modlíme. Tím se očišťujeme a to je hodně důležité,“ vysvětluje Tarik.

Žádná zvláštní opatření nezavádějí, koronavirus je prý daleko. Od vypuknutí epidemie do jejich směnárny v Jindřišské moc Číňanů nedochází. Když ale nějaký přijde, údajně by ho rozhodně neodmítli. „Je to klient jako každý jiný, nebylo by to slušné,“ dodává Tarik a nabízí mi kávu.



Češi jsou obezřetnější

Zda mají z koronaviru strach, se Lidovky.cz ptaly i českých směnárníků, kteří pracují v nedaleké pobočce Sportturist Special v Jindřišské ulici. „I za normální situace prostory směnárny a kliky od vstupních dveří pravidelně dezinfikujeme,“ říká zpoza skleněné přepážky Damián Holeček, který by Číňana z obavy z koronaviru údajně neodmítl.



„Já bych je odmítla,“ s nadsázkou vstupuje do debaty sousední směnárnice Kateřina Nováková. Po chvilce ale změnila názor s tím, že Číňanovi by nejspíš peníze normálně vyměnila. Zdůrazňuje ale, že je nyní třeba větší obezřetnost.



S tím souhlasí i cizokrajný směnárník v nedaleké Provaznické ulici. „Samozřejmě, mám strach. Práce s penězi je vždycky riziková,“ říká Mido Salah. „Číňany ovšem neodmítáme, dodržujeme častou hygienu,“ vysvětluje Mido a za skleněnou přepážkou ukazuje antibakteriální gel.

Ani ČNB opatření neplánuje

Podle jeho kolegy mají strach z nákazy hlavně klienti. „Zažil jsem dokonce situaci, že si zákazník přišel vyměnit peníze, najednou si ale všiml několika Asijců ve své blízkosti a vypadalo to, že v obavě z nákazy odešel,“ vypráví nejmenovaný směnárník.

Podle mluvčí České národní banky (ČNB) Denisy Všetíčkové výzkumy provedené v minulosti u nás ani v zahraničí neprokázaly, že by pracovníci peněžních ústavů, pošt a další lidé, kteří profesionálně pracují s penězi, trpěli nakažlivými nemocemi více než kdokoliv jiný. Žádná zvláštní opatření proto ČNB zatím neplánuje.