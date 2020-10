Blatný tvrdil, že petici proti Babišovi za něj podepsal někdo jiný. Jeho verzi má ale vyvracet pracovní e-mail

Praha Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) zpochybnil, že se před časem připojil k petici vyzývající premiéra Andreje Babiše (ANO) k odstoupení. Je podle něj možné, že se jeho jménem podepsal někdo jiný. Řekl to Právu. Poukázal v té souvislosti na falešný twitterový účet, který mu někdo vytvořil. Podle Deníku N ale Blatného podpis potvrzuje jeho pracovní e-mail.

Deník N ale upozornil na to, že Blatného podpis je potvrzený jeho pracovním e-mailem. Ministr tento e-mail používá také v odborných spolcích či společnostech i v oficiálních smlouvách. Vyjádření Blatného se serveru nepodařilo získat.



„Do vlády se snažím vždy vybírat odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně,“ reagoval pro iDNES.cz Babiš. „Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví,“ dodal.

„Teď je důležité, abychom společně zvládli tuhle zdravotnickou krizi, která trápí celou Evropu. A to bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. Na politikaření v této době skutečně není čas,“ řekl Babiš dále.

Blatný nedokázal své jméno v seznamu vysvětlit ani v rozhovoru pro páteční Právo. „Neumím vám k tomu nic říci, prostě neumím,“ odvětil. „Obecně se k tomu vyjádřím tak, že jste viděli například můj údajný twitterový účet, který také není můj,“ dodal.

Petici organizoval spolek Milion chvilek. „My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB,“ píše se v ní mimo jiné. Podle Deníku N musí každý, kdo výzvu podepíše, vyplnit svůj e-mail, na který mu přijde výzva, a tu musí potvrdit, jinak se jeho jméno v seznamu podepsaných neobjeví.

Babiš uvedl Blatného do úřadu ve čtvrtek. V čele ministerstva zdravotnictví nahradil Romana Prymulu (za ANO). Epidemiolog Prymula musel z vedení ministerstva odejít poté, co byly minulý týden zveřejněny fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která měla být zavřená, a usedá do auta bez roušky.