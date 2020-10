ZVĚŘINA: Uspěje-li nový ministr zdravotnictví Blatný, stane se hrdinou

Čerstvému ministru zdravotnictví Janu Blatnému dnes nezávidí ani nejambicióznější kolegové. Nástup do čela tohoto resortu lze v těchto dnech přirovnat k situaci, kdy vás zavřou do klece s hladovým tygrem a všichni okolo po vás chtějí, abyste ho do pěti minut zkrotili a donutili vesele panáčkovat.

Už jen požadavky na ministra jsou protichůdné. Hned ráno vystoupil šéf lékařské komory Milan Kubek s tím, že očekává, že nový ministr bude nekompromisně požadovat lockdown. Pan Kubek mluví ze srdce tisícům zdravotníků, kteří na vlastní kůži zažívají, jak se plní nemocnice, a s hrůzou vzhlížejí k příštím týdnům, kdy bude pacientů nutně přibývat. Opatření nebude potřeba zásadně zpřísňovat, říká nový ministr zdravotnictví Blatný V návaznosti na možné přeplnění nemocniční kapacity se od ministra též očekává nějaký plán. A tím se nemyslí chlácholení, že pár stovek nemocných můžeme odvézt do sousedních zemí, které nám již nabídly pomoc. Kromě akutního řešení přeplnění nemocnic musí ministr též brát v úvahu počty nakažených a nemocných zdravotníků a také počítat s únavou těch, kteří bez ohledu na přesčasy a zákoník práce v nemocnicích slouží. Natvrdo řečeno, bez radikálního poklesu nakažených systém dříve či později zkolabuje.

Jenže to je jen jedna fronta, další linie střetu leží mezi ministrem a veřejností. Dosud se žádnému z ministrů nepovedlo vysvětlit dostatečně srozumitelně, že drakonická opatření vláda přijímá kvůli tomu, aby nezkolabovalo zdravotnictví. Kromě poněkud pomatených chřipečkářů je mezi námi i dost takových, kteří blouzní o promoření, ačkoli žádné průkazné vědecké studie zatím možnost promoření nedokládají. Navíc, i kdyby to bylo možné, je nutné klást si otázku, zda a za jakou cenu lze o promoření uvažovat. Další skupinou jsou pak bojovníci za svou svobodu chovat se bezohledně. Až nebudou nemocnice přijímat lidi s infarktem či po autonehodách, protože v nich jednoduše nebude místo, tak se určitě najde spousta chytrolínů, kteří z tohoto stavu budou vinit nového ministra zdravotnictví, a přitom mezi nimi jistě nebudou chybět jak chřipečkáři, tak propagátoři promoření. Blatný nahradí Prymulu. Zeman ho ministrem zdravotnictví jmenuje ve čtvrtek, Babiš změny nečeká Další frontou ministra zdravotnictví je spor s ekonomickou realitou reprezentovanou třeba podnikateli nebo ekonomickými ministry. Zdroje vlády, natož soukromníků, nejsou nekonečné a tak radikální opatření, která by si přáli epidemiologové a o jejichž účinku nelze pochybovat, by pro změnu zlikvidovaly tisíce firem a živnostníků, nemluvě o mnoha pracovních místech. Do hry vstupují též lobbisté, kteří mají na mysli výhradně zájem svého sektoru, viz hloupé výroky pánů Prouzy (Svaz obchodu a cestovního ruchu) či Papeže (Asociace cestovních kanceláří). Své si jistě bude chtít prosadit i premiér, který pečlivě sleduje nálady veřejnosti a nemohlo mu uniknout, jak jsou omezení nepopulární. Skutečných bojových frontových linií bude mít nový ministr ještě mnohem víc. Momentálně ministrovi nezbývá, než odvracet operativně jednu akutní hrozbu za druhou. Doufejme, že v mezičase bude mít kapacity na nějaké strategické uvažování. Ministr Jan Blatný nemá bezvýhradného spojence, též nemá a nebude mít žádných sto dnů hájení, budou to stěží dva týdny. Přejme mu štěstí a úspěch, bude-li se mu dařit, budeme si moci oddychnout všichni.