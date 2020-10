Kandidátem na ministerské křeslo po Prymulovi je Blatný. Zeman ho přijal v Lánech

Lány Prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech přijal kandidáta na ministra zdravotnictví, je jím náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný. Na Twitteru to uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Blatný, který se jako lékař specializuje na dětskou hematologii, by měl ve funkci nahradit Romana Prymulu.

Prymula má skončit po zveřejnění fotografií deníku Blesk, na kterých je zachycen, jak vychází v noci z uzavřené restaurace a bez roušky usedá do služebního auta. Setkal se v ní s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.



Restaurace musejí být kvůli šíření koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevřené jen výdejové okénko. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula uvedl, že nařízení vlády neporušil a sám rezignovat odmítl. Předseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Dosavadní ministr zdravotnictví později připustil, že by mohl ve funkci skončit ve chvíli, kdy bude znám jeho nástupce.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Lány, právě teď! Prezident republiky Miloš Zeman přivítal kandidáta na post ministra zdravotnictví Jana Blatného. https://t.co/7WomRlND02 oblíbit odpovědět

Babiš se s Blatným setkal už v pátek na úřadu vlády. Zemanovi následně v Lánech předal životopis kandidáta, jehož jméno do dnešního prezidentova jednání nechtěl komentovat. Nového ministra by do jeho úřadu chtěl uvést ve čtvrtek.