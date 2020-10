Prymulu chce Babiš nahradit Blatným z FN Brno. Premiér přivezl jeho životopis Zemanovi do Lán

Praha Životopis, který přivezl premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi do Lán, patří podle informací serveru Lidovky.cz náměstkovi brněnské fakultní nemocnice Janu Blatnému. Právě on má být kandidátem na nového ministra zdravotnictví. Premiér odmítl jména komentovat s tím, že chce, aby se nejdřív adept potkal s Milošem Zemanem, a to se stane v úterý.

Babiš navrhl Zemanovi odvolání Prymuly a rovnou mu předložil nástupce. Průtahů s výměnou se neobává Blatný odpoledne přijel na Úřad vlády na schůzku, přičemž dopoledne Babiš řekl, že za ním míří jeden z těch, co s nabídkou postu po Romanu Prymulovi oslovil. Prymulovo odvolání Babiš žádá poté, co deník Blesk nachytal ministra na noční schůzce v restauraci čili při porušování vlastních epidemiologických nařízení, k jejichž ctění opakovaně vyzýval on i celá vláda.

Blatný je dětský hematolog, zaměřuje se na léčbu dětí s touto poruchou srážlivosti krve. Je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie a zdravotnickým náměstkem pro pracoviště Fakultní nemocnice v Brně ani Blatný nekomentovali, proč do Strakovy akademie dorazil. Babiš chtěl mít původně nového ministra zdravotnictví na vládě už v pondělí, ale Zeman si nasadil setkání s adeptem až na úterý, ve středu je státní svátek, takže premiér předpokládá, že nového ministra uvede do funkce ve čtvrtek. Protáhne se tím agónie krize důvěry ve vládu, před kterou varovala i koaliční ČSSD. Nic jsem neporušil, rezignovat nehodlám, vzkázal Prymula po schůzce v uzavřené restauraci „Nemůžeme se hodiny nebo nedejbože dny zabývat personální krizí ve vládě v době covidové pandemie. Potřebujeme rychlé a srozumitelné řešení, není čas na politickou krizi,“ řekla první místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřina Valachová ČT. Uznala, že Prymula je významná figura, člověk, který velmi pomohl zemi v boji s koronavitem, ale o to víc od něj čekala jinou reakci, než že odmítne připustit chybu a taky rezignovat. Zeman se nevyslovil jasně, jestli odvolá a jmenuje, jak to říká Ústava, premiér uvedl, že si nemyslí, že by tentokrát mělo dojít na průtahy, jaké prezident předvedl v minulosti, když ČSSD potřebovala vyměnit ministra kultury. Prohodit Prymulu za Adama Vojtěcha (za ANO) ovšem bylo otázkou jediného dne. „Nepředpokládám, že ho nejmenuje, je to lékař, který má veliké zkušenosti ze zahraničí,“ řekl premiér po jednání v Lánech.