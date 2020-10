Blatného jméno figuruje pod peticí Milionu chvilek volající po konci Babiše. Podpis není můj, tvrdí nový ministr

Praha Před dvěma lety se nově jmenovaný ministr zdravotnictví Jan Blatný měl i s manželkou podepsat pod petici, jež požadovala rezignaci současného premiéra Andreje Babiše (ANO). Nyní, když nastoupil do jeho vlády, Blatný tvrdí, že podpis není jeho.

„Jméno Blatného a jeho manželky Dany je uvedeno pod peticí „Chvilka pro rezignaci“. Tu spustila v únoru 2018 iniciativa Milion chvilek pro demokracii,“ píše týdeník Reflex. Zatímco množství podepsaných odmítlo své jméno na webu zveřejnit, jméno současného ministra zdravotnictví je na něm uvedeno v plném znění a nechybí ani bydliště či zaměstnání.

„My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce!“ stojí v petici, kterou do čtvrtka podepsalo více než 438 tisíc lidí.

Z informací na webových stránkách petice je možné vyčíst, že manželé Blatní přibyli mezi více než 200 tisíc tehdejších signatářů v druhé polovině března 2018.



K celé události se však Blatný ani jeho žena nyní nechtějí vyjadřovat, podle Reflexu zvedla Dana Blatná telefon, rozhovor však poskytnout odmítla. „Nezlobte se, ale s médii nebudu vůbec komunikovat. Přeji vše dobré,“ uvedla během hovoru pro Reflex a zavěsila.

Na tiskové konferenci k příležitosti nástupu do funkce Blatný nicméně uvedl, že podpis pod peticí není jeho.

Pokud by se skutečně nejednalo o Blatného podpis, nebyl by to první případ, kdy bylo jeho jméno zneužito. Ještě před oficiálním nástupem do funkce se stal terčem internetové satiry, když mu byl vytvořen twitterový účet, který přidával příspěvky ohledně bizarních opatření právě pod jeho jménem.

Jednou z možností je také vypínaní pouličního osvětlení po 19h kromě silničních komunikací, což by motivovalo lidi spíše zůstavat doma. — Jan Blatný (@blatny_jan) October 28, 2020

„Ty různé twittery, které se objevily, ve kterých bylo psáno, že budu zavírat výtahy a vypínat světla, vezměte s rezervou. Nebyl jsem to já, kdo je zřídil,“ uvedl ve čtvrtek Blatný.