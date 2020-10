Kdo je muž, který nahradil Prymulu? Špičkového lékaře Blatného čeká boj v aréně politických emocí

Praha Ještě ten den ráno to byl pro hematologa Jana Blatného pátek jako každý jiný. Během dopoledne však už bylo zřejmé, že Roman Prymula noční návštěvu v zavřené restauraci Rio’s neustojí. Zazvonil telefon, volal premiér. Ve chvíli, kdy Blatný nasedl na sklonku minulého týdne do auta a vydal se z Brna na Úřad vlády, začal jeho vstup na velkou politickou scénu, kde se režie drží covid, který přeobsadil už dva ministry zdravotnictví. Nový šéf resortu Jan Blatný (za ANO) má třicet let zkušeností jako lékař, ale vstupuje do cizorodé arény vypjatých politických emocí.

Odborné renomé má padesátiletý lékař nezpochybnitelné, odevšad zní chvála. Do nástupu na ministerstvo vedl ryze dětskou nemocnici pro pacienty se závažnými poruchami srážlivosti krve, ojedinělé a mezinárodně uznávané pracoviště při jednom z největších špitálů v zemi, Fakultní nemocnici Brno (FNB).

„Je to vynikající pediatr a náměstek. Situace je teď velmi těžká pro kohokoliv, ale znám ho pětadvacet let a jsem přesvědčen, že bude-li ministrem, bude to správný člověk,“ sdělil k Blatnému ředitel FNB Jaroslav Štěrba. Byl to on, kdo svého náměstka premiérovi Andreji Babišovi (ANO) doporučil, když sám nabídku na křeslo po Prymulovi odmítl.



Je to extra nepohodlná sesle, část frustrované veřejnosti na vládní opatření nedbá a do nervozity z covidu samotného se přidává štiplavá příchuť skoro permanentní kampaně před sněmovními volbami v příštím roce. Ostatně prezident Miloš Zeman Blatného včera při jmenování varoval.

„Na rozdíl od útěšné komunity zkoumající například hemofilii je politika nesmírně krutá záležitost. Ministr je vystaven útokům, které si vědec ani nedokáže představit. Dokonce jsem vám říkal, že přecházíte z parku do džungle,“ řekl novému členovi kabinetu Zeman.

Sofistikovaně klidný až plachý Blatný o sobě mluví jako o důsledném nestraníkovi, o politické okolnosti covidové krize se podle vlastních slov dosud moc nezajímal. Prostě přijal výzvu, když to přišlo. „Před rokem jsem přijímal funkci ve vedení jedné ze dvou největších nemocnic v zemi, tak teď je ta nemocnice ještě větší,“ oglosoval, že se staví do čela nejostřelovanějšího resortu.

Hemofilie je nemoc, o které nepanuje v Česku moc velké povědomí, to platí i o Blatném, předním odborníkovi na tuto chorobu, jehož doménou se nyní musí stát covid. Ne že by se s infekcí v praxi nepotkal, FNB byla už za jarní vlny určena moravským centrem pro péči o covidové pacienty, dopady do zdravotnického systému zná Blatný coby náměstek ředitele špitálu z první ruky.

V politice nováček

Ani opozice mu neupírá odborné kvality, bude však muset obstát v nové disciplíně, protože politická obratnost a prozíravost je něco docela jiného než práce s daty, fakty a dalšími experty. Na svět vysoké politiky s ostrými zuby i lokty není brněnský rodák zvyklý – dokládá to i fakt, že málokdo z okruhu sněmovny může říci, že na něj má telefon. Nebo že ho vůbec zná.

„Slušný a inteligentní,“ zaznívá nejčastěji od těch, kdo už s novým ministrem v minulosti přišli do kontaktu. A na doplňující otázku, jestli zvládne ničivé poryvy, co tak vysoko vanou? „Ta úloha je natolik těžká, že dávat za někoho ruku do ohně nejde. Ale docent Blatný má předpoklady,“ řekl poslanec ODS a lékař Bohuslav Svoboda.

Pro Blatného to není jen přesazení profesní, po celoživotním sepjetí s Moravou ho nové poslání také odvádí do Prahy, byť na zkušené už byl, v cizině, několik let působil v Irsku.

Narodil se v Prostějově, vysokou školu vystudoval v Brně, kde pak v roce 2005 nastoupil do FNB na oddělení dětské hematologie, kde se později stal primářem a šéfem unikátní Dětské nemocnice. Jako výrazu mezinárodního ocenění jeho práce se mu loni dostalo pověření, aby v Česku uspořádal prestižní kongres EAHAD o hemofilii.