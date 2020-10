Nakazí dnes 1000 covid pozitivních 100 lidí? Ministr Blatný opakovaně zkreslil význam reprodukčního čísla

Praha Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek po poledni informoval sněmovnu i veřejnost na následné tiskové konferenci, že takzvané reprodukční číslo se nyní pohybuje mezi 1,1 a 1,2. Podle pondělních informací bylo 1,36. Dvakrát se však dopustil zkreslujícího výpočtu, co znamená hodnota R pro další šíření epidemie.

Po vystoupení ve sněmovně i před novináři na následné prezentaci nových covidových statistik zopakoval, jak důležité je sledovat reprodukční číslo i nadále, jelikož i při hodnotě nakažených stále vede k růstu nakažených.



„Je třeba si uvědomit, že třeba při počtu tisíce nakažených a reprodukčním číslu 1,5 přibude jenom 500 lidí, ale jestliže by v populaci byl třeba milion nakažených, což neříkám že je, ale mluvím o tom hypoteticky, reprodukční číslo 1,1 znamená 100 tisíc lidí. To je důvod, tam se musíme zaměřit a proto nesmírně apelujeme, prosíme, žádáme,“ dokládal před novináři svá slova o vážnosti situace, stejný příměr použil i před poslanci. Jeho přirovnání ale zkreslilo skutečnost.

Reprodukční číslo totiž představuje průměrný počet dalších osob, které přímo nakazí jeden infikovaný pacient. V případě příkladu daným ministrem by při reprodukčním čísle 1,1 tisíc nakažených nenakazilo sto, ale tisíc sto lidí. Milion lidí by nenakazil sto tisíc, ale milion sto tisíc lidí.

Dušek: Uvolňování opatření není na místě

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se podařilo snížit reprodukční číslo, tedy počet dalších osob, které v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, asi na 1,13.

Nejvyšší bylo kolem 9. října na úrovni 1,5. „V dané epidemiologické situaci to není žádné významné vítězství,“ dodal s tím, že i v příštích dnech bude přibývat nově pozitivních kolem 12.000 denně. „Pokud by opatření zabrala, můžeme se do konce listopadu dostat k nižším tisícům,“ dodal.



Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška debata o uvolňování přijatých opatření zatím není na místě. Pokud neubude i hospitalizací, jednalo by se podle něj spíš o zpřísnění. O modelech chce ministr jednat i s dalšími autory predikcí.

„To, co se teď děje, je pravděpodobně začátek snižování. Když bude tento začátek pokračovat, budeme mít vyhráno. Zatím vyhráno nemáme,“ řekl k tomu nový ministr zdravotnictví. Kapacita nemocnic bude podle něj dostatečná. Odkládání péče, které její navýšení umožnilo, by ale podle jeho slov nemělo trvat moc dlouho.



Termín, kdy budu vyhodnocena další data a účinnost přijatých opatření, je podle Duška středa příštího týdne. Uvolňování zatím nečeká, zejména kvůli vysokému podílu seniorů mezi nakaženými. Za říjen je jich skoro 14 procent. „Dokud se nám nepodaří zásadně ovlivnit rizikovou skupinu, bylo by to nezodpovědné,“ dodal.

Data podle šéfa statistiků ukazují, že vývoj epidemie covidu-19 se dál nezhoršuje. Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření nákazy, pokleslo na 1,13 a procento pozitivních z celkového počtu denních testů dál neroste. ÚZIS odhaduje, že do konce října bude nově zachyceno 250 000 nových případů, za měsíc září jích bylo 46 000.