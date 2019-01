Petříček: Čínská ambasáda by udělala významné gesto, kdyby stáhla příspěvek o jednání s Babišem k Huawei

PRAHA Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ve čtvrtek sdělil čínskému velvyslanci Čang Ťien-minovi, že zveřejňování obsahu neformálních jednání není šťastné. Reagoval tak na čínské vyjádření k předvánoční schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) ohledně varování před technologiemi a výrobky firem Huawei a ZTE.

Petříček věří, že se podobná „nedorozumění“ nebudou opakovat, věc považuje za uzavřenou. Doporučil také čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla ze svých facebookových stránek příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky Čanga s Babišem (ANO).

„Panu velvyslanci jsem sdělil, že interpretování a zveřejňování obsahu neformálních jednání nepovažuji za šťastné. Věřím, že naše společné jednání napomohlo, aby se podobná nedorozumění v budoucnu nestávala,“ řekl Petříček novinářům po schůzce s Čangem. „S panem velvyslancem jsme se shodli, že se chceme soustředit na pozitivní spolupráci, a tím považuji tuto záležitost za uzavřenou,“ doplnil.

Babiš se s čínským velvyslancem sešel před Vánoci. Čínská ambasáda poté v prohlášení uvedla, že varování před čínskými technologiemi se „nezakládá na skutečnosti“ a že „čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb“. Babiš označil prohlášení čínského velvyslance o obsahu jejich schůzky za lež, česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala.

Petříček doporučil čínskému velvyslanci, aby ambasáda stáhla z facebooku příspěvek, ve kterém komentovala obsah prosincové schůzky s Babišem. Podle něj by to bylo významné gesto. „Je to nicméně záležitost čínské ambasády, aby k tomuto rozhodnutí dospěla,“ řekl Petříček. Ve čtvrtek ve 14:15 příspěvek na stránkách ambasády stále byl.