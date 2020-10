Piráti vyzvali premiéra Babiše k omluvě za zářijové zlehčování koronaviru

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle Pirátů pomoci větší důvěře lidí v opatření proti koronaviru tím, že se omluví za své výroky, jimiž ještě v září situaci zlehčoval. Ministerského předsedu k tomu ve Sněmovně vyzvala místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Jako příklad uvedla premiérův výrok ze 13. září o nízkém počtu lidí, kteří v souvislosti s koronavirem zemřeli.

„Pan premiér vlastně zlehčoval závažnost situace ještě v září. Má prosba by byla, aby vyhodnotil, jak napomoci důvěře lidí a dodržování opatření tím, že by bylo, myslím, namístě se za tyhle výroky omluvit,“ uvedla Richterová.



Sněmovna by měla podle poslankyně rovněž vládu požádat o to, aby prověřila, zda maximum státních zaměstnanců pracuje z domova, aby se šíření koronaviru omezilo. Ještě na začátku října to podle Richterové bylo jen deset procent lidí.

Požadavek Richterové změnit pravidla jednání Sněmovny tak, aby poslanci mohli zasedat a hlasovat na dálku elektronicky kvůli omezení rizika nakažení, odmítl předseda Trikolóry Václav Klaus. „Představa, že my nebudeme chodit do práce, mi přijde jak z Marsu. Jestli máte takové zdravotní obavy, tak se vzdejte mandátu a můžete jít domů se zabalit do igelitu,“ řekl Klaus poslankyni.

Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM) kritizoval vládu za to, že včas neumožnila Správě státních hmotných rezerv nakupovat zdravotnické pomůcky a přístroje bez výběrového řízení. Pozastavil se také nad tím, že opozice nemá své odborníky v Ústředním krizovém štábu. „Vláda nechce poslouchat lidi, kteří otázkám bezpečnosti rozumí,“ poznamenal



Ondráček i Richterová poukázali na enormní nasazení zdravotníků a vyjádřili obavy, že jejich kapacity budou brzo vyčerpány. Ondráček kritizoval také to, že chybějící zdravotnický materiál musí rozvážet hasiči, a slouží tak jako „děvečka pro všechno“. Ptal se, proč stát nevyužije třeba soukromé dopravce, kterým jinak proplácí náhrady škody.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová požádala občany, aby k vládním opatřením přistupovali s veškerou pokorou a respektem a dodržovali je, byť jsou některá opatření obtěžující nebo mohou mít pro živobytí až likvidační charakter.