Pivní kola se zatím do Prahy nevrátí, jejich majitelé hledají kompromis. Je to laciná atrakce, tvrdí náměstek

Praha V sobotu přestane v širším centru Prahy platit zákaz takzvaných pivních kol, tedy vozítek, na nichž se skupinám turistů podává alkohol. Původní opatření magistrátu zrušil soud a dočasnému zákazu, který město zavedlo namísto něj, vyprší právě v sobotu platnost.

Pivní kola se však zatím do centra Prahy nevrátí, nově vzniklá asociace sdružující provozovatele „beerbiků“ chce vést s občany dialog a pozměnit specifika jimi nabízené služby.

„V krátkosti řečeno, v sobotu kola nevyjedou. Přesněji tedy již mohla vyjet před několika týdny po rozhodnutí soudu. Nicméně v rámci Asociace provozovatelů skupinových kol nyní připravujeme novou koncepci fungování skupinových kol v Praze, tak aby jejich chod byl maximálně bezproblémový, poklidný a souladu s celkovou koncepcí Prahy. Tuto koncepci zhruba během dvou týdnů představíme vedení města k projednání a následně také veřejnosti. Do doby, než bude nová koncepce připravena a projednána, kola nevyjedou,“ sdělil pro server Lidovky.cz Jaroslav Stuchlík, mluvčí Asociace provozovatelů skupinových kol, která nově sdružuje hlavní provozovatele skupinových kol v Praze.

Dobrovolné odložení provozu ze strany provozovatelů je dle Stuchlíka stojí řádově stovky tisíc korun týdně. Provozovatele kol to prý berou jako vklad z jejich strany na důkaz dobré vůle věci pozitivně vyřešit.



Provozovatelé se prý domluvili na společném postupu při restartování služby, implementaci změn a na zahájení dialogu mezi nimi, vedením města a Pražany.

„V připravovaném konceptu budeme navrhovat výraznou proměnu služby. Některá z opatření jsme se snažili prosadit již v námitkách proti zmiňovanému a soudem zrušenému nezákonnému opatření magistrátu,“ uvedl Stuchlík.

Mělo by se prý jednat především o stanovení pevných tras mimo rezidenční zóny a dopravně vytížené ulice, omezení počtu kol, stanovení stálých nástupních a výstupních míst s toaletami a dohledem, omezení provozních hodin pivních kol mimo večerní hodiny a hlavní dopravní špičky a důraz na vyřazení neukázněných zákazníků.

Ve hře jsou podle Stuchlíka i další opatření a to sice zřízení kontaktní linky pro rychlé vyřízení stížností občanů, umístění aktivních hlukoměrů a kamer na vozy, omezení konzumovaného množství piva pro každého jezdce či kompenzace formou podpory místních volnočasových aktivit dětí a rodičů.



Na prodloužení dočasného opatření se neshodly všechny části města

„Během posledních dvou měsíců jsme intenzivně pracovali na postupu, jak řešenou ‚zónu‘ definitivně prodloužit na neomezeně dlouhou dobu. K tomu, aby bylo dočasné opatření omezující vjezd pivních kol prodlouženo, byla nezbytně nutná součinnost všech dotčených městských částí. Některé z nich ale deklarovaly, že problém nemají a opatření považují za nadbytečné,“ sdělila pro server Lidovky.cz Cecílie Antůšková, asistentka náměstka Adama Scheinherra, pod něhož spadá oblast dopravy.

S opatřeními podle rozsudku soudu, který citovala Česká tisková agentura (ČTK), nesouhlasila Praha 4. „Situace není definitivně prohraná a rozhodně se nevzdáváme, protože víme, že pivní kola Pražany obtěžují,“ dodala Antůšková.

„S Prahou 1 a dalšími městskými částmi, kde ‚beerbiky’ jezdí, jsme zajedno, že tak lacinou turistickou atrakci tu nechceme. Za magistrát jsme prošlapali cestu a já teď městským částem nabízím maximální podporu, aby se zákaz podařilo dotáhnout. V dopise, který jsem městským částem minulý měsíc zaslal, je vybízím, aby se na mě a mojí kancelář neváhali obrátit. Ve spolupráci s odborem dopravy MHMP a TSK hl. m. Prahy jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost při řešení konkrétních požadavků na úpravu stávajícího rozsahu oblasti zákazu vjezdu a provozování pivních kol tak, aby byly respektovány podmínky rozsudku Městského soudu,“ řekl pro server Lidovky.cz náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.



Městská policie: Evidovali jsme desítky přestupků

„Pivní kola, obdobně jako třeba elektrokoloběžky, jsou v České republice po legislativní stránce ve stejné kategorii, jako jízdní kola. Kvalifikovaným odhadem mohu potvrdit, že přestupků tzv. pivních kol byly evidovány desítky,“ uvedla pro server Lidovky.cz Irena Seifertová, vedoucí kanceláře ředitele pražské městské policie pověřená komunikací s médii a veřejností, ohledně doby před vyhlášením zákazu pražským magistrátem.

S provozem pivních kol se prý pojilo i další protiprávní jednání: pití alkoholu na místech, kde je vyhláškou zakázáno, rušení nočního klidu, dopravní přestupky (jak ze strany řidiče, či posádky) a další.

„S názorem, že značná část občanů, ale i návštěvníků metropole, považuje provoz a výskyt tzv. pivních kol, zejména v širším centru, za rušivý a nevhodný, se ztotožňuje i městská policie. V centru rušného města nepovažujeme zábavu tohoto druhu opravdu ani za bezpečnou, ani za vhodnou. Strážníci však mohou postihovat pouze to, co je legislativou upraveno (zakázáno), ne to, co považují za nevhodné, či společensky nepřijatelné. Jsme proto přesvědčeni, že zákaz vjezdu do centra města byl a je správným krokem,“ doplnila Seifertová.

Z okolních částí zpět do historického centra

Z rozsudku soudu plyne, že o zákazu neměl rozhodovat magistrát, ale silniční úřady na jednotlivých městských částech. Náměstek Adam Scheinherr v dopise jednotlivým starostům napsal, že městské části si mají nyní zákaz schválit každá zvlášť v koordinaci s opatřením magistrátu, které se bude v souladu s judikaturou týkat silnic první třídy. Na Praze 7 a 8 zákaz však dále platí, Praha 3 chce jednat promptně.

„Horké chvilky teď čekají spíš centrální části města. Na Žižkov se pivní kola přestěhovala, protože nemohla do centra. Od 15. srpna tam zase budou moci, takže očekávám spíš stažení z našeho území. Provoz pivních kol jsme u nás zaznamenali v okolí Biskupcovy ulice a Vozovny Žižkov. Pro širší oblast v okolí těchto míst připravujeme v nejbližší době zavedení zklidněné zóny 30 km/h. Zákaz vjezdu pivních kol navrhuji jako součást této zóny. Doufám, že se to podaří rychle projednat a schválit,“ uvedl pro server Lidovky.cz Ondřej Rut, místostarosta pro dopravu na Praze 3.

„Karlínští se návratu beerbiků obávat nemusejí, protože to naše opatření soud neřešil, soud totiž řešil pouze ty městské části, kde byly beerbiky limitovány rozhodnutím magistrátu. Praha 8 nebyla v tom magistrátním verdiktu zahrnuta, my jsme na přesun pivních kol do Karlína reagovali právě ve chvíli, kdy pivní kola nemohla jezdit v centru a proto zvolila Karlín. V té chvíli jsme udělali zákaz, ale rozhodnutím městské části a k tomu se soud vůbec nevyjadřoval, naopak, doporučil ostatním městským částem, pokud tuto pivní turistiku chtějí omezit, ať jdou vlastně stejnou cestou jakou šla právě Praha 8. A zákaz v Karlíně platí až do konce roku, pak se bude řešit co dál do budoucna,“ uvedl pro server Lidovky.cz Martin Šalek, tiskový mluvčí radnice městské části Praha 8.

„V minulosti stanovil příslušný správní orgán na území městských částí Praha 7 a 8 místa, kde i po uvedeném datu bude omezení (zákaz) pro „pivní kola“ platit. V těchto místech budou případné porušení dopravního značení pivními koly strážníci postihovat,“ dodala Seifertová.

Radní Richard Bureš (ODS) ve středu ČTK řekl, že radnice má už měsíce připravený vlastní návrh. Ten kola nezakáže plošně, ale umístí značky na strategická místa tak, aby to přetnulo hlavní trasy a fakticky znemožnilo provoz vozítek. „Pokud se pivní kola znovu objeví a způsobí první problém, tak jsme připraveni okamžitě ochránit centrum Prahy,“ uvedl pro ČTK radní.