Plaga: Letošní školní rok bude ještě poznamenán covidem-19. Zvýšená hygiena nás neopustí

Praha Téměř polovina minulého školního roku se kvůli pandemii koronaviru nesla v duchu distančního vzdělávání. Robert Plaga (za ANO) v rozhovoru pro Lidovky.cz a LN popsal, jak hodlá ministerstvo školám s výukou na dálku pomoci.

Lidovky.cz: Jednotliví žáci jsou na tom po několikaměsíční výluce se znalostmi různě, některým se doma učilo hůře než ve škole, lišil se i přístup pedagogů k distanční výuce. Podaří se pak podle vás dohnat deficit ve zvládnutí učiva, zejména na základních školách?

První týden v září je nezbytné, aby učitelé zmapovali, jak na tom jednotlivé děti jsou, co umějí a jaké mají individuální potřeby. Rozhodně to není tak, že všechno, co mělo být odučeno v minulém roce, se musí teď během nějaké doby dohnat. Je důležité vybrat to podstatné a navázat na to. Za 14 milionů korun jsme pro žáky uspořádali letní doškolovací kempy, do nichž se zapojilo 180 škol, mají tak na co navazovat.