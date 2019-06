Plichta ve sporu advokáta a novináře? Soud Pokorného žalobu zamítl, Best chce vidět Rafajův spis

PRAHA Na jedné straně Milošem Zemanem oceněný novinář Erik Best, na druhé vlivný pražský advokát Radek Pokorný. Spor kvůli Bestově článku, ve kterém obviňuje Pokorného z machinací při mýtném tendru, zatím končí remízou, po prvním vítězství Pokorného advokátní kanceláře přišel nepravomocný rozsudek z Prahy 7, který žalobě advokáta jako soukromé osoby až na část jednoho bodu nevyhověl.

Obvodní soud pro Prahu 7 ve čtvrtek zamítl téměř ve všech žalobu, která mířila od vlivného pražského advokáta Radka Pokorného na novináře a komentátora Erika Besta. Právníkovi, který je považován za blízkého přítele bývalého premiéra Bohuslava Sobotky, se nelíbil článek, který Best uveřejnil v říjnu 2017 na své vlastní internetové platformě fleetsheet.cz.

Novinář amerického původu v něm tvrdil, že kdokoliv si chce zajistit konkrétní výsledek řízení u antimonopolního úřadu, stačí si najmout právě Pokorného. Komentář souvisel s mýtným tendrem, o kterém úřad rozhodoval, a kterého se účastnila také známá rakouská firma Kapsch. Pokorný měl mít podle Besta vazby na ředitele úřadu Petr Rafaje. Novinář ve svém komentáři také napsal, že by se v tom případě jednalo o kriminální čin a měla by se tím prý tedy zabývat jak policie, tak vláda, která Rafaje do čela úřadu posadila.

Advokát Radek Pokorný

Erika Besta společně s jeho vydavatelstvím následně zažalovala jak právní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, tak sám pražský advokát jako soukromá osoba. Celý spor se tím rozjel na dvou různých kolejích. Zatímco Městský soud v Praze dal v lednu letošního roku za pravdu advokátní kanceláři a Best (i přes podáné odvolání) musel článek z webu stáhnout, ve středu soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 7 Marie Filippiová žalobě ve většině bodů nevyhověla.



Výjimkou byla omluva, kterou v předem daném znění Pokorný po Bestovi požadoval publikovat. Advokát Besta Ivan Houfek její znění označil za nadbytečné. Soudkyně Filippiová nicméně nárok žalující strany částečně uznala a českoamerický žurnalista by tak měl zveřejnit omluvu za tu část článku, u které se nepodařilo doložit její pravdivost. Jedná se o pasáž tvrdící, že Pokorného si měla najmout firma Kapsch, aby u Rafaje intervenoval v její prospěch. Obě strany dostaly patnáct dní na podání odvolání.

Úplnému zákazu publikování článku soudkyně nevyhověla, stejně tak rozhodla, že Best žádné odškodné platit nemusí. Advokát žádal odškodnění ve výši 200 tisíc korun po Bestovi i jeho vydavatelství.

Best pro Lidovky.cz vyjádřil „mírnou spokojenost“ s rozsudkem. Právní zástupci Radka Pokorného na dotaz, zda se hodlají proti rozsudku odvolat, odpověděli, že zatím neví. Dalo by se tedy říct, že kauza zatím končí nerozhodně, „po bodu“ si připsaly u různých soudů obě strany.

Bestův advokát Houfek: Chceme do Rafajova spisu

Advokát Houfek během jednání argumentoval tím, že soud nemůže rozhodnout ve prospěch Pokorného už proto, že „nebyly provedeny důkazy, které byly navrženy“. V praxi to znamená hlavně konstantní omluvy ze strany Josefa Chýleho, bývalého Rafajova náměstka, který měl u soudu vypovídat z pozice svědka. Brání se ale závazkem k mlčenlivosti a ze čtvrtečního jednání se omluvil s tím, že čas jednání koliduje s jiným stáním, kterého se má zúčastnit.

Americký novinář žijící v Česku Erik Best.

Rafaje podezřívají vyšetřovatelé spolu s šéfem Kapsche Karlem Feixem z korupce. V březnu kvůli tomu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proběhly policejní razie. A právě do trestního spisu s nimi spojeným by rád nahlédl prostřednictvím soudu Bestův advokát.

Součástí Rafajova trestního spisu by totiž měly být i přepisy komunikace z jeho telefonu. V těch se podle Houfka nachází definitivní důkazy o tom, zda spolu Rafaj a Pokorný byli skutečně v kontaktu.

Pokorného právní zástupci ale tento postup považují za zdržování a na vyčkávání na verdikt o Rafajovi podle nich není důvod. Best si prý o obnovu procesu může požádat i později. Ve své argumentaci použila Pokorného strana také novinářský kodex, který by měl Best prý dodržovat. Přístup amerického žurnalisty měl podle nich také dokládat, že mu na probíhajícím soudním sporu příliš nezáleží, jelikož mu zajišťuje mediální pozornost a tím i reklamu.