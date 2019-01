Moje pravda se ukázala, těší vlivného advokáta Pokorného. V soudním sporu porazil novináře Besta

PRAHA Americký novinář žijící v Česku Erik Best nařkl vlivného advokáta Radka Pokorného, že zapovězeným způsobem zasáhl do tendru na zajištění mýtného systému. Pokorný, který má roky blízko k bývalému premiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD), se nařčení postavil u soudu. Žalobu podal on i jeho advokátní kancelář. Podání kanceláře toto pondělí uspělo, soud žalobě vyhověl. Druhá pře zatím na výsledek čeká.

„Jsem rád, že se moje pravda u soudu ukázala,“ sdělil serveru Lidovky.cz v reakci na čerstvý rozsudek advokát Radek Pokorný. Žalobě Advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři v pondělí vyšel vstříc Městský soud v Praze. Podání čelil jak nezávislý žurnalista Best, tak jeho vydavatelství E.S. Best, při němž vychází internetová platforma Fleet Sheet. Pokud pondělní rozsudek vejde v platnost, Best i jeho vydavatelství se budou muset omluvit.

Žaloba mířila na text z 26. října 2017, v němž Best zpochybnil výběrové řízení na dodávku mýtného systému. Podle novináře advokát Pokorný do soutěže nepřípustně promluvil. Údajně se po impulsu od firmy Kapsch, stávajícího provozovatele systému, dohodl s předsedou Antimonopolního úřadu Petrem Rafajem na zrušení tendru. Pokorný se proti tomu obratem vymezil na sociálních sítích, nakonec se rozhodl bránit své jméno u soudu.

„Požádali jsme pana Besta, aby napravil lživou informaci, kterou uveřejnil. Když to neudělal, podali jsme žalobu. To je, předpokládám, normální a po právu,“ sdělil před časem serveru Lidovky.cz Pokorný. Bestův právní zástupce Ivan Houfek pro Lidovky.cz předeslal, že se jeho klient proti pondělnímu rozhodnutí soudu odvolá.

„Upřímně řečeno s ohledem na to, že soud zamítnul návrh dokazování, které jsme navrhovali, jsme ani jiný výsledek neočekávali,“ uvedl advokát. Houfek se pozastavuje nad tím, jak mohl článek zasáhnout do dobrého jména Pokorného kanceláře. „Nepřipadá mi adekvátní, aby žalobci bylo vyhověno, když se o něm v článku vůbec nehovořilo,“ podotkl. Ve druhém sporu, v němž proti sobě stojí pouze Best a Pokorný, zatím žádný verdikt nezazněl.

‚Vztahy mezi Pokorným a Sobotkou‘

Inkriminovaný text setrval na Fleet Sheet pouze pár dní. Advokátní kancelář proti němu úspěšně brojila předběžným opatřením, na které soud kývl. Sám Best si ostrou reakci Pokorného a jeho kanceláře vyložil jako poklonu. Podle něj je to dokladem, že odvedl dobrou práci. „Pokud jsem svou úvahou někomu šlápl na kuří oko, splnil jsem svou novinářskou povinnost. V zemi, odkud pocházím, slušní novináři kolem horké kaše prostě nechodí,“ uvedl.

Když se loni v létě rozběhla linie, v níž figuroval Best proti Pokorného kanceláři, novinář vyzval soud, aby jako svědky předvolal bývalého premiéra Sobotku, dalšího expředsedu vlády Jiřího Paroubka či ministra dopravy Dana Ťoka. Jmenovaní měli v soudní síni doložit, kam až sahá skutečný vliv Pokorného. Roky se v zákulisí mluví o tom, že advokát je nejbližším Sobotkovým spojencem.

„Určitá pasáž textu zmiňuje vztahy mezi panem Pokorným a panem Sobotkou. A v souvislosti s objasněním jejich vztahů by bylo nejlépe, kdyby se vyjádřili oba dva,“ sdělil loni v létě serveru Lidovky.cz Bestův advokát Houfek. „U soudu promluvili ti, které soud připustil a kteří měli vztah k předmětu řízení,“ řekl nyní Pokorný. Ve druhém sporu proti novináři žádá omluvu a celkovou kompenzaci 400 tisíc korun.

Lidovky.cz zjistily, že během v pondělí rozhodnuté při vypovídal pouze generální ředitel Kapsch Karel Faix a sám Pokorný. Sobotku, Paroubka ani Ťoka soud nepozval. „I toto bude obsahem našeho odvolání ve věci. Článek se týkal pana Pokorného a jeho potenciálních aktivit, které jsme chtěli dokazovat právě i výslechem těchto svědků,“ vysvětlil Bestův právní zástupce Houfek.