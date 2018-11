Po 11 letech vznikne v Praze kostel, vyroste mezi paneláky. Přispěl na něj i manažer od Janečka

PRAHA Je to už 11 let, co v hlavním městě vznikl nový kostel. Letos v listopadu se započalo se stavbou dalšího. Nový svatostánek vyroste na sídlišti Barrandov. Kostel je součástí širšího projektu, jenž má zpestřit život místních. Chrám architekti zasadí přímo mezi paneláky. Výstavbu z jedné třetiny financuje pražské arcibiskupství, většinu výdajů však pokryjí příspěvky od občanů.

V sevření ulic Grussova, Lamačova a Gabinova barrandovského sídliště jsou rozprostřeny panelový dům se šesti vchody, dětské hřiště a les. Mezi ně se nově vklíní několik objektů, z nichž jako hlavní bude vystupovat kostel Krista Spasitele. Na místě už se zřídilo staveniště, kde se od listopadu střídají dělníci. Základní kámen stavby uplynulý týden požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka.

„Barrandov je moderní sídliště, které v sobě nese dědictví překotné výstavby, se kterou souvisí i nedostatečná občanské vybavenost. V celém prostoru sídliště chybí nejenom kostel, ale i prostor, který by nabídl filmový sál, zázemí pro skauty či vhodné a bezbariérové prostory pro řadu dalších společensky potřebných aktivit,“ sdělil serveru Lidovky.cz arcibiskup.

V místní matrice se o potřebě místa duchovního rázu poprvé psalo už v roce 1934. Od 90. let zdejší farnost zajišťovala misijní středisko. Zázemím jí pro to byly stavební buňky po dělnících, kteří sídliště vybudovali. Po vypršení jejich životnosti vyvstal zájem o komunitní objekt s křesťanským přesahem o to naléhavěji. Rozhodlo se tak o výstavbě nového kostela. Roku 2012 farnost vyhlásila architektonickou soutěž.

‚Vkládají do toho životní úspory‘

Projekt se sestává ze tří propojených částí – kostela, komunitního centra a kavárny. Realizace záměru spolkne zhruba 150 milionů korun. Dvě třetiny uhradí místní farnost, peníze čerpá hlavně z příspěvků dárců. „Vnímám to jako znamení, že lidé si uvědomují potřebu místa, které připomíná důležité hodnoty v životě - lásku, vztah k Bohu, vztah k lidem či potřebu společenství,“ uvedl pro Lidovky.cz místní farář Josef Ptáček.

Podobně v této souvislosti mluví i arcibiskup Duka. „Někteří dokonce do projektu vkládají své životní úspory. Ukazuje to na obrovský zájem o stavbu nového barrandovského kostela a v takovém rozsahu to obvyklé není,“ podotkl. Donoři se aktuálně počítají na stovky, jedním z nich je i Libor Winkler s manželkou. Winkler je člen představenstva finanční skupiny RSJ založené miliardářem Karlem Janečkem.

Místní Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba momentálně spravuje čtyři kostely, chrámy stojí ve Zlíchově, Jinonicích, Velké Chuchli a Malé Chuchli. Barrandovský svatostánek tak bude pátým. Za jeho výstavbu odpovídá firma Metrostav, veřejnou zakázku získala letos. V kontraktu se zavázala dokončit objekt do dvou let. Farář Ptáček tak počítá s tím, že první lidé vkročí do kostela koncem roku 2020.



Podobu projektu obstaral Atelier Žiška. Inspiraci nabral z posledního postaveného pražského chrámu, kterým je roku 2007 otevřený kostel sv. Matky Terezy na Jižním Městě. „To mne přimělo zamyslet se nad novým významem sakrální stavby v kontextu soudobé urbanizace, bez vazby na společnou tradici, s obyvatelstvem různého složení,“ sdělil serveru Lidovky.cz architekt Jakub Žiška.

173 kostelů v Praze

Při tvůrčím procesu vycházel ze zásady, že povaha objektu musí být zřetelná. Jinými slovy aby na první pohled každý poznal kostel. „Myslíme, že kromě neokázalé uměřené míry monumentality, čistých proporcí chrámu a štíhlé zvonice, je to hlavně jasná symbolika a čitelnost stavby. Máme pocit, že mnoho ze současných kostelů toto postrádá,“ přiblížil hlavní atributy výsledného návrhu svého atelieru Žiška.

„Kostel vytváří prostor, ve kterém si připomínáme začátek lidského života, doprovázíme své blízké na věčnost a poskytuje nám možnost si uvědomit, že každý lidský život má přesah za hranice světa viditelného,“ vyzdvihuje hlavní význam chrámu arcibiskup Duka. „Takový prostor na Barrandově chybí. Domnívám se, že kostel se zázemím nám pomůže více vnímat i tento rozměr lidského života,“ přidává se farář Ptáček.

V Praze působí 85 farností, pod které spadá 173 kostelů, kaplí a dalších míst pro bohoslužby. Rodící se kostel na Barrandově místní radnice vítá. „S různými křesťanskými organizacemi spolupracujeme v určitých charitativních projektech. Městská část Praha 5 se staví k tomuto projektu pozitivně, nicméně je potřeba zdůraznit, že se jedná o soukromý projekt bez naší finanční podpory,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí radnice Jakub Večerka.