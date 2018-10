Soud potvrdil tresty za zapálení kostela v Gutech. Autor nápadu si ve vězení odpyká 9 let

Olomouc Olomoucký vrchní soud potvrdil trojici mladíků za úmyslné zapálení dřevěného kostela v Třinci-Gutech tresty ve výši 3,5, osm a devět let. Proti původnímu rozsudku se odvolali všichni tři obžalovaní i žalobce. Mladíci žádali nižší tresty, žalobce u jednoho z nich i zákaz řízení. Nejnižší trest si odpyká mladík, který se činu dopustil těsně před dosažením plnoletosti. Oheň loni v létě způsobil škodu přesahující 20 milionů korun, historická škoda je však nevyčíslitelná.

Nejvyšší trest dostal za obecné ohrožení Jan Bortel, který zapálení kostela podle rozsudku vymyslel. O rok méně si za pomoc k obecnému ohrožení odpyká Jakub Hurník, který své komplice na místo dovezl. Původní sazba je v jejich případě osm až 15 let, podle vrchního soudu jsou tresty uložené na samé spodní hranici. Třetímu nejmladšímu, který se k činu jako jediný plně doznal, hrozil jeden rok až pět let. „Tresty za daných okolností jsou adekvátní,“ řekl v úterý předseda senátu Jiří Zouhar.

Vzácný kostel z 16.století

Vzácný dřevěný kostel ze 16. století zapálili mladíci z Ostravska a Frýdecko-Místecka loni v srpnu. Bortel podle obžaloby zapálení kostela nějakou dobu plánoval. S Jakubem Hurníkem se domluvil, že mu bude k dispozici jako řidič, a s plánem uskutečnit žhářský útok pak seznámil svého tehdy sedmnáctiletého kamaráda. Společně koupili benzin, který načerpali do čtyř plastových lahví. Nejmladší z nich poté tři lahve položil k zadní stěně kostela, benzin ze čtvrté rozlil na ně a kolem nich a škrtl zapalovačem. Jak kostel hoří, si natočili mobilním telefonem.

O tom, že kostel pocházel ze 16. století svědčil například letopočet 1563 na portálku v interiéru nebo zvon s datem 1565. V tomto období bylo dominantním vyznáním obyvatel Těšínského knížectví luteránství. Období, kdy kostel náležel evangelíkům, připomínalo několik památek dochovaných v interiéru. Evangelickým bohoslužbám byl odňat v březnu 1653 císařskou rekatolizační komisí a předán do správy katolickým farářům ze Stříteže.



Kostel Božího Těla ze 16. století byl národní kulturní památkou. Požár způsobil na mobiliáři církevní památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla vyčíslena na 14 milionů. Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, její stavbu by z velké části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit sbírka vyhlášená radnicí v Třinci, jehož jsou Guty místní částí. Hrubá stavba nového kostela by měla být hotova příští rok.