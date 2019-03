Počasí o víkendu? V sobotu si užijeme pravé jaro, v neděli se připomenou dozvuky zimy

PRAHA Nadcházející víkend začne nevídaně teplým počasím. Teploty v pátek a v sobotu mohou dosahovat až 20 stupňů. V neděli ale dorazí nad české území studená fronta a teploty začnou klesat, v pondělí se budou pohybovat mezi 7 a 11 stupni Celsia. Vyplývá to z týdenního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V průběhu pátku bude na území republiky jasno až polojasno a teploty přes den mohou dosahovat 14 až 18 stupňů, na některých místech v Čechách dokonce 20 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 10 stupňů.

V noci z pátku na sobotu bude mezi 1 a 5 stupni Celsia. Ráno a v noci se mohou místy vyskytovat mlhy a nízká oblačnost, během dne ale bude jasno. Teplota se bude pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Večer se na severozápadě může objevit oblačnost a místy také srážky.

Během neděle by mělo být oblačno až zataženo. Denní teploty klesnou na 10 až 14 stupňů, na jihovýchodě by se měly pohybovat až kolem 16 stupňů Celsia. Večer se na většině území budou vyskytovat přeháňky či občasný déšť. V pondělí by teploty měly klesnout na 7 až 11 stupňů. Nadále bude oblačno až zataženo.