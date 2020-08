Vše nasvědčuje tomu, že v Bohumíně šlo o žhářský útok, řekl hejtman Vondrák. Policie zadržela jednoho člověka

Bohumín Vše nasvědčuje tomu, že dnešní požár v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku byl žhářský útok. Novinářům to dnes na místě tragédie řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Policie zadržela v souvislosti s požárem jednoho člověka, uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Mluvčí hasičů Lukáš Popp večer upřesnil, že v bytě v 11. patře uhořelo šest lidí a dalších pět z něj vyskočilo okny. Původně se hasiči domnívali, že lidé vyskakovali z oken nad bytem, kde hořelo.



„Je to skutečně děsivá tragédie, která historicky nemá moc podobných situací. Je deset zraněných,“ uvedl Vondrák. Mezi zraněnými jsou dva hasiči a policista. „Je to děsivé a ta děsivost je umocněna tím, že to vypadá na to, že to byl žhářský útok. To jsou věci, které těžko lze nějakým způsobem omluvit. Naopak si nedovedu vysvětlit, jak se to mohlo stát,“ řekl Vondrák.

Ředitel krajských hasičů Vladimír Vlček uvedl, že jde o zcela výjimečnou tragédii, a to nejen v regionu, ale v celém Česku. „Samozřejmě příčina bude předmětem šetření. V tuto chvíli nechci spekulovat nad jakýmkoliv důvodem. Pro nás je do jisté míry ne úplně normální, že velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě. To je prostě věc, která se nepochybně podepsala na tom, že v tom bytě uhořelo šest osob,“ doplnil Vlček. Podle něj je u bytových požárů obvykle zasažen jeden pokoj, v tomto případě ale hořelo napříč všemi pokoji a jsou zcela vyhořelé.

Moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel potvrdil, že policie zadržela jednoho muže. Do Bohumína míří také speciální vyšetřovací tým z Prahy. „Pak musíme identifikovat oběti. Těla jsou poměrně zdevastovaná. Mohu veřejnost uklidnit, že se tady nepohybuje někde volně nějaký pachatel, který je schopen nějakou takovou věc udělat znova. Myslím si, že jsme dobře směrem k pachateli,“ řekl Kužel. Zatím nechtěl specifikovat, zda byl pachatel jeden či více.

Vlček odmítl kritiku některých svědků, že zásah hasičů přišel pozdě. „Je rozdíl, jestli člověk sedí v hasičském autě nebo čeká na pomoc. Když čekáte na pomoc, tak vám každá sekunda připadá jako minuta,“ podotkl Vlček.

Podle něj chyběly desítky sekund k tomu, aby hasiči kvůli lidem vyskakujícím z oken roztáhli seskokovou matraci. Kdyby se to podařilo, následky by zřejmě mohly být méně tragické. Vlček dodal, že lidé se dnes do domu nebudou moci vrátit, na místě během celé noci budou pracovat vyšetřovatelé hasičů a policistů.

Podle Vondráka dostali hasiči informaci o požáru v 17:49 a na místě byli za pět minut.