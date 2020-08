Nezvaný host s hořlavinou i kritika pozdního zásahu hasičů. Co přesně se stalo v Bohumíně?

Praha Při tragickém sobotním požáru panelového domu v Bohumíně zemřelo 11 lidí, mezi nimi také tři děti. Deset osob je zraněných, pět jich zůstává v nemocnici. Dosavadní informace naznačují, že šlo o žhářský útok. Již v sobotu byl v souvislosti s požárem zadržen jeden člověk, vyšetřování události stále probíhá. Jak k neštěstí pravděpodobně došlo a co všechno se zatím podařilo zjistit?

Kde přesně požár vypuknul?

V Nerudově ulici v části Nový Bohumín v sobotu krátce před 18:00. Hořet začalo v 11. patře panelového domu, který je ve vlastnictví města.

Jak požár vznikl?

Mluvčí hasičů Lukáš Popp sdělil, že na místě byly nalezeny stopy akcelerantu (hoření), proto byl průběh požáru rychlý, a stejně tak tomu bylo i u jeho rozvoje. „Zatím přesně nemůžeme určit, jestli to bylo na jednom místě nebo na několika místech a ani nemůžeme určit, o jaký akcelerant se jednalo,“ uvedl Popp.

Kolik lidí zemřelo a kolik je zraněných?

Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, když se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo rovněž deset osob zraněno, včetně dvou hasičů a policisty.

Co se zatím ví o motivu údajného žhářského útoku?

Podle bohumínského místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) za požárem stojí pravděpodobně rodinné spory. „Mělo se tam jednat o nějakou oslavu, na kterou zřejmě přišel i host, který tam asi nebyl zván, a ten se k tomu postavil, jak se k tomu postavil, je to šílené,“ uvedl Bruzl. Podezřelého muže zadrželi městští strážníci, kteří ho následně předali policii.

Podle deníku MF Dnes se tragédie stala kvůli partnerské mstě. S odvoláním na zdroj blízký vyšetřování deník uvedl, že útočil bývalý partner ženy, která v bytě žila a při požáru zemřela. Do domu měl vstoupit s lahví benzinu v ruce, polít hořlavinou dveře bytu a zapálit je.



Jak probíhal zásah hasičů?

Ohlášení požáru se uskutečnilo v 17:49, jednotka hasičů vyjela za minutu a půl, na místo se dostala v 17:54. Informoval o tom ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru. Rovněž dodal, že by se v neděli měla zveřejnit přesná časová osa zásahu. Hasiči byli totiž kritizováni, že nevyjeli včas.

K dotazům na rychlost výjezdu HZS v Bohumíně - první hlášení o požáru přijato 17:49, jednotka vyjela za 1:30, na místě 17:54. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 8, 2020

K některým výpovědím v médích - na můj pokyn zítra zveřejní ředitel @hzsmsk přesnou časovou osu zásahu. Podle mých informací proběhlo vše naprosto profesionálně a v nejkratším možném čase. — Jan Hamáček (@jhamacek) August 8, 2020

Jak postupovaly ostatní záchranné složky?

Na místo bylo postupně vysláno šest zdravotnických a tři lékařské posádky z nejbližšího okolí, včetně letecké výjezdové skupiny z Ostravy. Posádky záchranné služby převezly zraněné do Fakultní nemocnice v Ostravě, do Městské nemocnice Ostrava a do nemocnic v Karviné-Ráji a v Havířově.

K případu byl rovněž povolán speciální tým zabývající se identifikací obětí hromadných úmrtí. Na místě byl také přítomen psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání urychlovačů hoření.

Jak vyšetřování pokračuje?

Hasiči ukončili prohlídku místa tragédie v neděli kolem 1:00. Od rána v práci na místě neštěstí pokračují. Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel v České televizi řekl, že zadržený je ve zdravotnickém zařízení a policie ho zatím nevyslechla.

Jaký je zdravotní stav zraněných?

„Dvě osoby utrpěly těžké popáleniny, zbývajících osm pacientů mělo popáleniny lehčí nebo byli zasaženi různými stupni nadýchání zplodin hoření,“ uvedl mluvčí záchranné služby Ladislav Lang. Dodal, že dalších pět pacientů, u nichž šlo o lehčí poranění nebo akutní stresovou reakci, bylo po ošetření ponecháno na místě.

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě má být hospitalizováno 5 pacientů. Dva jsou na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu. Tři pak na standardním oddělení. Jsou stabilizovaní a mimo ohrožení života. Stará se o ně personál Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.

Mluvčí karvinské nemocnice Věra Murínová řekla, že do zařízení byl převezen jeden zraněný popálený v horní části těla. Po ošetření byl ve stabilizovaném stavu propuštěn do domácího léčení. Do Karviné původně směřoval i další zraněný, ale jeho stav se v průběhu převozu zhoršil a byl převezen do ostravské nemocnice.

Do Městské nemocnice v Ostravě byly převezeny tři ženy, které se nadýchaly zplodin hoření. Po ošetření byly propuštěny do domácího léčení, uvedla mluvčí zařízení Andrea Vojkovská. Další žena, která se nadýchala zplodin, byla propuštěna domů z havířovské nemocnice, řekla její mluvčí Irma Kaňová.

Kolik lidí muselo být z domu evakuováno?

Podle odhadů dům muselo opustit asi 150 lidí, většina z nich ale našla náhradní bydlení u známých či příbuzných. Podle bohumínského místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) město zajišťovalo ubytování pouze pro dva nájemníky. Jeden byl z nižšího patra a neměl kam jít a druhý se vrátil později po ošetření z nemocnice. Nájemníci si v doprovodu policie mohou vyzvednout z bytů své věci, někteří mohou v domě i zůstat, prozatím ale bez dodávky elektřiny a plynu.

Jak ovlivnil požár ostatní byty v panelovém domě?

V ostatních bytech nadělala škody voda použitá při hašení. „Voda protekla stoupačkami i elektrorozvody a tam máme obavu, že ještě nebude možné je v nejbližších hodinách připojit na odběr elektrické energie,“ zmínil bohumínský místostarosta Bruzl.

Je 11. patro, kde hořelo, obyvatelné?

Byt v 11. patře, kde požár vznikl, je podle Bruzla úplně zničený. Další byty sice nejsou zasaženy zevnitř, ovšem chodba je podle něho téměř neobyvatelná.

Hrozí panelovému domu zborcení?

Podle informací nemá dům ohroženou statiku a nehrozí jeho zborcení.