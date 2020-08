Požár ve výšce přináší řadu komplikací. Hasičský expert radí, jak zvolit úkryt a zvýšit šanci na záchranu

Praha „Čím výše je dosažitelnost místa, kde hoří, tím jsou větší nároky na počet sil a na jejich fyzické zatížení,“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz Zdeněk Hanuška, ředitel odboru Integrovaného záchranného systému a výkonu služby MV - generálního ředitelství HZS ČR. Zároveň vysvětlil, jak probíhá zásah hasičů a co lidé mají dělat a jak by měli postupovat, když začne hořet.

Lidovky.cz: K tragickému požáru v Bohumíně došlo v 11. patře panelového domu. Jak probíhá zásah hasičů, když hoří ve výškových budovách?

Jedná se o přesně stanovené postupy, které má Hasičský záchranný sbor ČR zakomponovány v dokumentech a hasiči jsou na tyto situace cvičeni. Jistě vše je závislé na individuálních podmínkách při konkrétním zásahu. Požáry vícepodlažních budov jsou charakterizovány různými parametry, například se zohledňuje přítomnost velkého počtu osob, místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých prostor nebo podlaží, nedostupností…

Lidovky.cz: A jak se postupuje při hašení takového místa, co vše musí zohlednit velitel zásahu?

Ve vícepodlažních a výškových budovách musí velitel zásahu například organizovat a provést průzkum, zvláštní pozornost věnovat výtahovým a instalačním šachtám, ventilacím, světlíkům a jiným zařízením, kudy by se mohl požár šířit, využít únikových cest, určit způsob záchrany osob, zvířat a materiálu, posoudit nutnost uzavření plynu, popřípadě dalších energií, v celé budově nebo jen v jejích částech (spolupracovat s příslušnými odbornými službami), a také zajistit pozorování budovy a chování osob, popřípadě usměrňovat jejich chování a poskytovat informace o situaci.

Navíc musí počítat i s komplikacemi, třeba že narazí na nepoužitelnost zásahových a únikových cest, nebo že osoby budou panikařit, nebude snadná komunikace s nimi…

Lidovky.cz: Jak moc je obtížné se dostat v co nejkratším čase na sídliště?

Spíše je v řadě případů obtížné zajistit průjezd sídliště, najít vhodné místo pro ustanovení techniky, zejména výškové. Je pravdou, že při stavbě sídlišť se s možností průjezdu požární techniky počítá, i s vybudováním takzvaných požárních ploch právě pro výškovou techniku. V praxi však řada občanů parkuje tak, že průjezd znemožňuje, správci požárních nástupních ploch o ně nepečují, jsou poškozené, obsazené parkujícími automobily, nemají potřebné rozměry - byly svévolně zmenšeny.

Lidovky.cz: Co je na zásahu v takové výšce nejkomplikovanější?

Určitě je to dosažitelnost místa, kde hoří. Čím výše, tím větší nároky na počet sil a na jejich fyzické zatížení. Dále je to šíření horkých zplodin hoření v objektu - teplo, toxický kouř. Šíří se rychleji než plamen a ohrožují velice rychle obyvatele a zasažené osoby.

Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS a výkonu služby, generální ředitelství HZS ČR.

Lidovky.cz: Co má člověk dělat, když v bytě začne hořet?

Zavolat o pomoc na linku 112 nebo 150, pokusit se hasit, pokud tím neohrozí vlastní bezpečnost, ale zejména rychle zavřít vstupní dveře (nezamykat). Pokud se mu nepodaří požár v jeho počáteční fázi uhasit, je potřeba rychle opustit prostor (byt) a počkat na příjezd hasičů. Nezapomenout vzít s sebou osoby, o které pečuje nebo nad nimi má dozor a upozornit další osoby které se v domě nacházejí. Hlavně se už pro nic nevracet, požár se rozvíjí velice rychle a nemusel by již návrat přežít.

Lidovky.cz: A když se nedá dostat z bytu, jak mají lidé postupovat?

Volat o pomoc na linku 112 nebo 150, pokusit se hasit, opět, pokud je to možné. Dále utěsnit vnitřní dveře místnosti, do které se přemístím, nejlépe pokud mají i vstup na balkon. Místnost, ve které vyčkávám, je vhodné volit tak, aby byla orientovaná do venkovního prostoru, kde je místo pro požární výškovou techniku, tedy ne do dvora, kam technika nemůže zajíždět. Upozornit na sebe hasiče, například vyvěšením prostěradla z okna, za kterým se nacházím.