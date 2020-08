‚Strašně jsem se zmýlila.‘ Svědkyně požáru v Bohumíně kritizovala hasiče, nyní prosí o odpuštění

Praha Sobotní tragédie v Bohumíně pohnula city nejednoho diváka, který zhlédnul událost zprostředkovaně ve zprávách, či jako přímý svědek požáru. Záchranáři prohráli souboj s časem o pouhé desítky sekund, když pětice lidí vykročila vstříc prázdnu těsně před nafouknutím seskokové matrace. Hasiči poté čelili kritice veřejnosti.

Nejvýraznější svědkyní se v tomto ohledu ukázala být obyvatelka domu, kde se tragédie odehrála. Karin Šípková požárníky kritizovala za „půlhodinové nicnedělání“. Nyní se však omluvila, nechala se prý strhnout emocemi.

„Chtěla bych se omluvit všem hasičům, kteří zasahovali v našem domě,“ uvedla na svém facebookovém účtě a pokračovala: „Strašně jsem se zmýlila a svou chybu přiznávám.“ Nechala se prý strhnout emocemi ve vypjaté a traumatizující situaci, kvůli nimž realitu vnímala jinak, než jak se skutečně odehrála. „Máte těžkou a nezáviděníhodnou práci,“ zakončila Šípková svůj příspěvek.



Pro CNN Prima News přitom v sobotu popsala: „Dobrou půlhodinu se nic nedělo, jen hadice roztahovali. Kdyby alespoň rozdělali plachtu, ale oni to udělali až poté, co spadl pátý člověk. Lidé po nich už řvali, byli sprostí, nadávali, aby už něco dělali a začali hasit. Zvenku se nedělo absolutně nic a ti lidé neměli kudy utéct.“

Svou chybu si prý uvědomila po zhlédnutí videa ze zásahu. „Chtěla bych se všem hasičům zasahujícím v domě omluvit. Viděla jsem video a už vím, že jsem se strašně mýlila. Zásah byl opravdu rychlý a nebýt profesionality hasičů, mohlo to dopadnout ještě daleko hůř. A za to jim patří velké díky,“ zopakovala v pondělí svou omluvu do kamer České televize.

„Je to jednoznačně traumatizující, šokující zkušenost. Roli hraje i zážitek bezmoci. Lidé, kteří tomu přihlíželi, se s tím budou postupně vypořádávat, vyrovnávat. Obecně ale platí, že většina lidí je odolná a po nějaké době u nich akutní stresová reakce odezní,“ uvedl pro server Lidovky.cz krizový psycholog Štěpán Vymětal ze Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA.

Spekulacím ohledně rychlosti zasahujících hasičů učinil přítrž ministr vnitra Jan Hamáček, když na svém Twitteru zveřejnil časovou osu zásahu: „K dotazům na rychlost výjezdu HZS v Bohumíně - první hlášení o požáru přijato 17:49, jednotka vyjela za 1:30, na místě 17:54.“

Hasičský sbor kritiku jednoznačně odmítl. Ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček sdělil pro ČTK, že pohled diváka je vždycky odlišný. „Primárně na takových výškových objektech se jednoznačně zasahuje vnitřní zásahovou cestou, takže není možné tvrdit, že hasiči tady stáli a nevěděli, co mají dělat,“ uvedl.

Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů, pak dovysvětlil problémy okolo seskokové plachty: „Bezpečná je tak do čtvrtého patra, pak začíná být nebezpečná pro všechny. Včetně hasičů dole.“ Nehledě na to, že šíření požáru bylo urychleno akcelerátorem, jak konstatovali vyšetřovatelé z řad hasičů.

Pod příspěvkem Šípkové na sociální síti se strhla doslova smršť. Někteří diskutující titulují svědkyni hrozivé události velmi nelichotivě. Jiní jsou však uvážlivější, jeden z komentujících například píše: „Vážená paní Šipková, děkuji Vám za tuto reakci a omluvu. Jsem rád, že jste s odstupem času byla schopna přehodnotit svůj názor na činnost zasahujících hasičů a s omluvou veřejně vystoupit.“ Další pisatelka říká: „To, že paní se v takové stresové chvíli unáhlila se svým názorem, je celkem pochopitelné… Každý člověk reaguje jinak a když vidíte hořet lidi a skákat je z okna, není určitě nic příjemného. Hlavní je, že se paní omluvila a vzala svou reakci zpět.“ Mnozí další si berou na paškál média, která výpověď zveřejnila.