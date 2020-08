Tragédie v Bohumíně je šokující zkušenost. Zasažen byl velký okruh lidí, říká krizový psycholog

Praha Pro každého z očitých svědků tragédie v Bohumíně to musela být šokující zkušenost, s níž se musí postupně vyrovnat, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz krizový psycholog Štěpán Vymětal ze Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA.

Lidovky.cz: Pokud se potvrdí, že žhářský útok v Bohumíně má na svědomí expartner jedné z obětí požáru, jaký byste vystavil jeho psychologický profil?

V tuto chvíli profil pachatele nelze odhadovat. Motivací může být mnoho: konflikt, žárlivost, peníze, duševní porucha, drogy a podobně. Je to předmětem vyšetřování a následných znaleckých posudků. Pak budeme vědět víc.

Lidovky.cz: Jakou případně ponese zodpovědnost?

Pokud by nebyl vyviněn kvůli duševnímu onemocnění, nese za své jednání trestní odpovědnost.

Lidovky.cz: Dá se vůbec takový čin něčím lidsky omluvit, odpustit?

Těžko. Pokud se jedná o zkratkovité jednání, či dokonce o plánované jednání, není pro to pochopení. Snad jedině pokud by byl útočník vážně psychicky nemocný, jednal pod vlivem halucinací a bludů. Ale ani tak nyní odpuštění není namístě, je to dlouhodobá záležitost, která přijde případně na řadu mnohem později.

Jde o mimořádnou tragédii, zasažen byl velký okruh lidí. Největší dopad je na pozůstalé, rodiny zraněných i na rodinu možného viníka požáru. Dále jsou zasaženi přátelé a známí obětí, učitelé, spolužáci, kolegové, sousedé, přihlížející, místní komunita. Dopad je samozřejmě i na psychiku pomáhajících a zasahujících záchranářů. A v podobných případech bývají prostřednictvím médií zasaženi i další lidé, kterých se událost dotýká, například ti, kteří v minulosti zažili situaci požáru. U všech těchto skupin vznikají psychosociální potřeby spojené s událostí.

Lidovky.cz: Jaký typ pomoci v takových situacích lidé potřebují nejvíc?

U jednotlivých skupin se potřeby částečně odlišují, někdy se postupně vynořují v čase. Pozůstalé rodiny potřebují klid na truchlení, identifikaci zemřelých, mnohdy i praktickou a materiální pomoc.

Psycholog Štěpán Vymětal.

Důležité je respektovat soukromí všech zasažených osob. Nejvíce jim pomáhá vlastní rodina a blízcí, vlastní aktivita, včasné a dostačující informace, dodržování rutinních činností, pomoc druhým. U nejzasaženějších skupin je důležitá i ochrana například před zájmem médií. Potřeby jsou individuální – někteří lidé cítí potřebu o věci mluvit a zkušenost sdílet, jiný se potřebuje naopak stáhnout do ústraní a nabrat síly.



Lidovky.cz: Jak konkrétně pomoc krizových psychologů vypadá

Důležitá je nabídka pomoci, být k dispozici k rozhovoru či společně mlčet, uznat závažnost situace, dodávat naději, že těžké období překonáme. Na počátku pomáhá první psychická pomoc, která je obdobou první zdravotní pomoci – jejím smyslem je zasažené stabilizovat, zjistit a zajistit různé jejich potřeby, propojit je s blízkými a podobně.

Dále se uplatňují postupy krizové intervence a u některých lidí později i terapie traumatu. Z dlouhodobého hlediska jde i o rituály, dále o výroční připomenutí. Zapomenout nesmíme ani na duchovní potřeby. Zranění lidé mívají jiné načasování potřeb, nejprve bojuje tělo o úzdravu při léčbě, později se mohou vynořovat psychické potřeby.

Policistům a hasičům pomáhá podpora kolegů, z důvodu prevence případných obtíží absolvují i řízenou dekontaminaci stresu v podobě takzvaného defusingu v průběhu nasazení a debriefingu po skončení zásahu. Zde jde o to, strukturovaně předat a sdílet informace a ošetřit emoce. Policisté a hasiči mají systémy pro kolegiální podporu a intervenci po zásahu.

Lidovky.cz: Tragédii přímo na místě přihlížela řada svědků, kromě jiného viděli, jak z balkonu bytu v 11. patře skáčou zoufalí hořící lidé. Jak se s tak otřesným zážitkem vyrovnat?

Je to jednoznačně traumatizující, šokující zkušenost. Roli hraje i zážitek bezmoci. Lidé, kteří tomu přihlíželi, se s tím budou postupně vypořádávat, vyrovnávat. Obecně ale platí, že většina lidí je odolná a po nějaké době u nich akutní stresová reakce odezní.

Lidovky.cz: Jak je to s identifikací zemřelých?

Ta je úkolem policie. V daném případě byl na místo vyslán tým Kriminalistického ústavu, jehož úkolem je určování identity zemřelých z hromadných neštěstí, spolupráce je zde jistě i s místními odborníky. Určení identity je klíčové pro to, aby se pozůstalí mohli začít se ztrátou vyrovnávat, po určení identity je vystaven úmrtní list a zemřelí mohou být pohřbeni.

Dále je zde souvislost s plněním pojištění, dědickým řízením, čili s právními aspekty. Určení identity má i psychologický a etický rozměr, musí být přesné, jisté, ohleduplné, rychlé. Odborné analýzy a postupy obvykle zaberou čas, aby bylo to, co jsem uvedl, zaručeno.

Lidovky.cz: Jakou roli v podobných tragédiích může sehrát město?

Důležitou. Radnice zpravidla organizují náhradní ubytování, lokální odbornou pomoc, sociální dávky, organizaci sbírky, vzpomínkové setkání. Spolupracovat může například s organizací ekumenické bohoslužby, výročního připomenutí apod. Pomoc města je velmi důležitá pro zmírnění následků v místní komunitě.