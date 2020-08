Tragédie v Bohumíně. Požár paneláku nepřežilo jedenáct lidí, mezi oběťmi jsou i tři děti

Bohumín (Karvinsko) Při požáru v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku v sobotu zemřelo 11 lidí, z toho tři děti. Řekl to mluvčí hasičů Lukáš Popp, který upřesnil původní informaci policie o deseti mrtvých. Hasiči už požár uhasili. Co do počtu obětí je nejtragičtějším od roku 1990.

Podle Poppa zemřelo šest lidí z bytu v 11. patře, ve kterém se požár rozhořel. Byli to tři dospělí a tři děti. Pět lidí zemřelo po skoku z oken z bytu ve 12. patře.

Podle dostupných informací hořelo ve třináctipatrovém panelovém domě v Nerudově ulici. „Na místě zasahuje celkem osm posádek zdravotnické záchranné služby, tři lékařské a pět nelékářských. V tuto chvíli na místě stále pracujeme,“ uvedl krátce před 19:30 mluvčí záchranné služby Ladislav Lang.

Vše nasvědčuje tomu, že v Bohumíně šlo o žhářský útok, řekl hejtman Vondrák. Policie zadržela jednoho člověka Podle místostarosty Igora Bruzla (ČSSD) je panelový dům ve vlastnictví města. Bruzl řekl, že podle prvotních informací údajně nelze vyloučit, že oheň někdo založil. Jsou to ale nepotvrzené informace. Je to strašná tragédie, nic takového tady nikdy nebylo,“ uvedl Bruzl. Karin Šípková, která bydlí v domě, kde hořelo, novinářům řekla, že policisté na místě zadrželi muže a odvedli ho v poutech. Muž údajně tvrdil, že požár založil. Vyjádření policie zjišťuje. Požár v Bohumíně je co do počtu obětí nejtragičtějším od roku 1990. Dosud byl nejhorší požár v říjnu 2010, kdy v Praze zemřelo devět bezdomovců. Osm obětí si vyžádal letošní lednový požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku, stejně lidí zemřelo i v květnu 1995 při požáru v pražském hotelu Olympik. Výběr nejtragičtějších požárů na území ČR podle počtu obětí od roku 1990: jedenáct obětí: 8. srpna 2020 - Požár v panelovém domě v Bohumíně na Karvinsku si vyžádal 11 obětí. Vznikl v jedenáctém patře domu, zemřelo šest lidí z bytu, ve kterém se požár rozhořel, pět lidí zemřelo po skoku z oken ze 12. patra. Mezi oběťmi požáru jsou i tři děti. devět obětí: 27. října 2010 - Při nočním požáru drážní budovy u pražského autobusového nádraží na Florenci zemřelo devět lidí. Všechny oběti se udusily. Šlo o tři ženy a šest mužů, všichni byli ve věku mezi 19 a 44 lety. V objektu často přespávali bezdomovci. Shořelá budova, jež dříve patřila Českým drahám, byla určena k demolici. Požár podle policie z nedbalosti způsobil čtyřicetiletý muž, který se posléze stal jednou z jeho obětí. Kriminalisté proto vyšetřování případu odložili. 8 obětí: 26. května 1995 - Při požáru pražského hotelu Olympik zemřelo osm hostů (tři Belgičanky, dvě Finky, dvě Američanky a jeden Němec) a 34 lidí bylo zraněno. Požár vznikl v provozní místnosti v 11. patře na chladicím systému ledničky (vznícení textilií odložených na chladničce). Z hotelu bylo evakuováno téměř 600 osob, škoda byla podle závěrečné zprávy krizového štábu z června 1995 odhadnuta na 50 milionů korun. 19. ledna 2020 - Při tragickém požáru v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku zemřelo osm lidí. V budově, kde byli umístěni muži s mentálním a kombinovaným postižením, se zranily tři desítky lidí, z toho tři těžce. pět obětí: 20. ledna 2018 - Požár hotelu v Náplavní ulici na Novém Městě v Praze si vyžádal pět lidských životů (zemřely dvě Jihokorejky, turista a turistka z Německa a Nizozemec). Dva lidé zemřeli na místě, další dva později v nemocnici, 82letý Nizozemec podlehl zraněním v březnu 2018. čtyři oběti: 30. ledna 1996 - V Brně uhořeli dva dospělí a dvě děti při požáru třípokojového bytu v Bratislavské ulici. 8. října 1996 - Oheň zachvátil noční klub African Safari v Praze 5. Přímo na místě zemřel jeden člověk, další tři lidé podlehli v následujících dnech svým zraněním v nemocnici. 3. března 2004 - Dva mladí muži ze Slovenska a žena s druhem z Moravy uhořeli při požáru ubytovny v Brně-Bystrci. Požár patrně založil podnapilý dělník. 2. února 2006 - Životy čtyř lidí si vyžádal požár bytu v panelovém domě na sídlišti Opatov v Praze 11. Tři lidé uhořeli v bytě, čtvrtý těžce popálený muž zahynul, když se zřítil z 11. patra. Za založení požáru poslal pražský městský soud v říjnu 2006 dva pachatele do vězení na 15 a 12 let, vrchní soud tresty potvrdil. Za založením požáru byla msta. 30. listopadu 2006 - Při požáru statku v Jakubovicích na Orlickoústecku zahynula matka a tři děti ve věku čtyři roky, tři roky a necelý rok. Příčinou požáru byla nedbalost při používání infrazářiče. 9. ledna 2009 - V Ostravě při požáru zahradní chatky u staveniště dálničního přivaděče uhořeli čtyři lidé, zřejmě bezdomovci. 19. prosince 2009 - Čtyři životy si vyžádal požár bytu v Brně-Zábrdovicích, dvě z obětí byly děti. Oheň vznikl od svíčky. Přímo na místě zahynula žena (58), její syn (24) a rok a půl stará holčička. Šestiletý chlapec krátce poté zemřel v nemocnici. 18. listopadu 2010 - Čtyři oběti si vyžádala exploze a požár v bytě panelového domě na sídlišti Špičák v České Lípě. Na místě zemřela mladá žena, její pětiletá dcerka zemřela na následky popálenin po převozu do nemocnice. Později jim podlehli ještě dva muži, kteří se v bytě nacházeli. Příčinou byl výbuch toluenu při výrobě pervitinu.